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قبل تنفيذ القرار بـ24 ساعة... المغرب تدرج السعوديين في القائمة المحظورة

الدخول يتطلب حجرًا صحيًا فندقيًا

في تحديث لقائمة المسموح لهم بالدخول وغير المسموح لهم بالدخول إلى المغرب فيما يعرف بالقائمة "أ" و"ب" أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء الاثنين عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة "ب"، وبذلك يتوجب على السعوديين القادمين إلى المغرب عمل اختبار اختبار “PCR” سلبي أقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول ثم الحجر الصحي الفندقي مدته 10 أيام.

وقبل أسبوعين أعلنت المغرب أن السعوديين في القائمة "أ" مع قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، لكن قبل دخول القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء قامت وزارة الخارجية بتحديث جديد وضع السعودية ضمن هذه القائمة، وتسبب هذا القرار حسب وكالات سفر سعودية في خسائر كبيرة بسبب إلغاء الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران.

وبذلك تضم القائمة "ب"، التي سبق الإعلان عنها، كلًا من أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا.

بالإضافة إلى باكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.

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قبل تنفيذ القرار بـ24 ساعة... المغرب تدرج السعوديين في القائمة المحظورة
سبق

في تحديث لقائمة المسموح لهم بالدخول وغير المسموح لهم بالدخول إلى المغرب فيما يعرف بالقائمة "أ" و"ب" أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء الاثنين عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة "ب"، وبذلك يتوجب على السعوديين القادمين إلى المغرب عمل اختبار اختبار “PCR” سلبي أقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول ثم الحجر الصحي الفندقي مدته 10 أيام.

وقبل أسبوعين أعلنت المغرب أن السعوديين في القائمة "أ" مع قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، لكن قبل دخول القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء قامت وزارة الخارجية بتحديث جديد وضع السعودية ضمن هذه القائمة، وتسبب هذا القرار حسب وكالات سفر سعودية في خسائر كبيرة بسبب إلغاء الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران.

وبذلك تضم القائمة "ب"، التي سبق الإعلان عنها، كلًا من أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا.

بالإضافة إلى باكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:37 PM

قبل تنفيذ القرار بـ24 ساعة... المغرب تدرج السعوديين في القائمة المحظورة

الدخول يتطلب حجرًا صحيًا فندقيًا

A A A
خالد خليل - الرياض
14
76,703

في تحديث لقائمة المسموح لهم بالدخول وغير المسموح لهم بالدخول إلى المغرب فيما يعرف بالقائمة "أ" و"ب" أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء الاثنين عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة "ب"، وبذلك يتوجب على السعوديين القادمين إلى المغرب عمل اختبار اختبار “PCR” سلبي أقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول ثم الحجر الصحي الفندقي مدته 10 أيام.

وقبل أسبوعين أعلنت المغرب أن السعوديين في القائمة "أ" مع قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، لكن قبل دخول القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء قامت وزارة الخارجية بتحديث جديد وضع السعودية ضمن هذه القائمة، وتسبب هذا القرار حسب وكالات سفر سعودية في خسائر كبيرة بسبب إلغاء الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران.

وبذلك تضم القائمة "ب"، التي سبق الإعلان عنها، كلًا من أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا.

بالإضافة إلى باكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.

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