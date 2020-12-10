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"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت مراكز "تأكد" في تبوك، خدماتها لعدد 37839 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقَدّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك
سبق

قدّمت مراكز "تأكد" في تبوك، خدماتها لعدد 37839 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقَدّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:28 PM

37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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قدّمت مراكز "تأكد" في تبوك، خدماتها لعدد 37839 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقَدّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي.

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