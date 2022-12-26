أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون. وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة. وشدد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعياً للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

متحدث الصحة: نسبة متحور أوميكرون في السعودية تتزايد عبدالله البرقاوي سبق 2021-12-26 أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة.

وشدد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعياً للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 04:46 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 06:43 PM

متحدث الصحة: نسبة متحور أوميكرون في السعودية تتزايد أكد أن كبح جماح الفيروس بالتقيد بالاحترازات داعياً لأخذ الجرعة التنشيطية





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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة.

وشدد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعياً للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.