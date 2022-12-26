النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المالكي": النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب

في مؤتمر صحفي الآن .. "التحالف": نراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة والحديث عن حصار للحديدة غير صحيح

متحدث الصحة: نسبة متحور أوميكرون في السعودية تتزايد

أكد أن كبح جماح الفيروس بالتقيد بالاحترازات داعياً لأخذ الجرعة التنشيطية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون.
وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة.
وشدد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعياً للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: نسبة متحور أوميكرون في السعودية تتزايد
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون.
وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة.
وشدد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعياً للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
04:46 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
06:43 PM

متحدث الصحة: نسبة متحور أوميكرون في السعودية تتزايد

أكد أن كبح جماح الفيروس بالتقيد بالاحترازات داعياً لأخذ الجرعة التنشيطية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
14,648

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون.
وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة.
وشدد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد، داعياً للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,911
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,993
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة