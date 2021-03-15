"الأرصاد": عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية حتى 5 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة "الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية" تضمّن عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.