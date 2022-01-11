"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وسُحب رعدية وضباب

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وحائل والرياض والقصيم والشمالية وجازان والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد والسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل وخليص ورهاط وعسفان ومدركة وهدا الشام، فيما تشهد الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة أمطارًا رعدية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل أوضح المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على الخفجي والقيصومة وحفر الباطن حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.



ونبّه المركز أيضًا المنطقة الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.



وتشهد القصيم أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والخبراء والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقورة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء.



وفي تنبيه للمدينة المنورة ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.



وتشهد الرياض سُحبًا رعدية ممطرة، ورياحًا نشطة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء.