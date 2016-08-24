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أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"!

"جونز هوبكنز": ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لـ 212 مليوناً

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.

وفي المرتبة الخامسة بيرو، بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153، وسادساً روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.

وتأتي في المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779 ، وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

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أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"!
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.

وفي المرتبة الخامسة بيرو، بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153، وسادساً روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.

وتأتي في المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779 ، وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:12 AM

أمريكا تتصدّر قائمة الـ 10.. العالم يتخطى 4.4 مليون وفاة بـ"كورونا"!

"جونز هوبكنز": ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لـ 212 مليوناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.

وفي المرتبة الخامسة بيرو، بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153، وسادساً روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.

وتأتي في المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779 ، وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

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