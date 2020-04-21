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وزير يمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان في دعم النازحين والمتضررين من السيول

مساعدات إيوائية وغذائية وطبية شاملة وصلت مأرب من المملكة

ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح؛ جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.

وأكد فتح؛ في تصريح صحفي، أن المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من المركز للنازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب أسهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.

وعبّر الوزير فتح؛ عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلاده، مؤكداً أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير يمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان في دعم النازحين والمتضررين من السيول
سبق

ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح؛ جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.

وأكد فتح؛ في تصريح صحفي، أن المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من المركز للنازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب أسهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.

وعبّر الوزير فتح؛ عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلاده، مؤكداً أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:38 AM

وزير يمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان في دعم النازحين والمتضررين من السيول

مساعدات إيوائية وغذائية وطبية شاملة وصلت مأرب من المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح؛ جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.

وأكد فتح؛ في تصريح صحفي، أن المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من المركز للنازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب أسهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.

وعبّر الوزير فتح؛ عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلاده، مؤكداً أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.

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