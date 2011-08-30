باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

لعل أخطر ممارسة تحدث لدینا هي بعض عشوائیة الترشیح والتعیین النسائي في مناصب قیادیة وإداریة داخل بعض الجهات والهیئات الحكومیة، التي سرعان ما انتهى عدد منها بسبب كشف تجاوزات فكریة ووطنیة وعنصریة للشخصیة المرشحة؛ لأنه وبغض النظر عن مدى استحقاق ومشروعیة الترشیح والمنصب فإنه یُحدث صدوعًا عمیقة في عملیة تأسیس أو عمل الجهة أو الهیئة الحكومیة.

إن الإشكالیة التي تقع فیها بعض الجهات والهیئات الحكومیة هي محاولة سرعة المنافسة والسباق في استعراض أكبر عدد في "تمكین المرأة" للمناصب القیادیة بلا إدراك لمعنى 2030 الإداریة، ودون فهم حقیقي لأهداف الرؤیة الوطنیة، والتمكین والممارسة المهنیة والفنیة والإداریة، ودون استشعار لأهمیة التعامل والتكیف مع إشكالیات الواقع الذي یتطلب الحیادیة والإنصاف والشفافیة، وتكثیف التركیز والجهد لتشكیل قوة عمل ممیزة وخدمة قادرة على التغییر بجودة وكفاءة عالیة لتحقیق المزید من الإنجازات التي تعزز تنافسیة الدولة في مختلف المجالات.

ولكي تعمل بعض هذه القطاعات والهیئات الحكومیة على فهم "الرؤیة الوطنیة"، واستراتیجیة تمكین المرأة السعودیة تحدیدًا، لا بد أن تكون هناك إعادة لقراءة الرؤیة كما یتمثلها الواقع ومتغیراته واحتیاجاته، ولیس كما في انبثاق التسابق والتنافس إعلامیًّا، أو انبثاق المحسوبیة في الترشیح والتعیین. هذا بالإضافة إلى منح حق التمكین للمرأة في اتخاذ جمیع القرارات التي تحقق الأهداف الاستراتیجیة، وإعطائها الصلاحیات كافة في مشاركتها كمًّا ونوعًا في رسم السیاسات وصناعة القرارات داخل الجهة أو الهیئة الحكومیة. وبمعنى أكثر مكاشفة ووضوحًا أن لا یكون التمكین صوریًّا فقط یُضاف إلى لغة الأرقام والإحصاءات، أو مفردة من اللفظ تبهر المواطنة والمواطن (أول سیدة).

وأخیرًا: لا شك أن هناك قطاعات خاصة، وعددًا من الجهات والهیئات حكومیة، نجحت في تفعیل استراتیجیة (تمكین المرأة)؛ كونها تؤمن بأن تمكین المرأة هو تمكین للمجتمع بأكمله، وعملیة تكاملیة لمنحنى التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمیة المستدامة، وما هو مطلوب من بعض الجهات والهیئات التي تعثرت في تمكین المرأة هو الاستفادة من نجاح القطاعات الأخرى من خلال تطویرها واعتمادها معاییر موضوعیة وشفافة وموحدة لاختیار القیادات النسائیة من المستویات الإداریة كافة، ووفقًا لمعاییر الكفاءة والخبرة والتأهیل.

همسة: الذاكرة الإلكترونیة في منصات التواصل باتت رقیبًا قويًّا، یصنع معركة، إما أن تكسب فیها وطنًا ومواطنًا، أو تخسر. لكن لیكن التمكین بشروط قبل أن تكون مهنیة وفنیة بحتة، أهمها المسح الأمني؛ فالإخلاص للوطن أول شرط، ثم تأتي بعدها مهارات التواصل، ومستوى الوعي والمسؤولیة، وفهم الواقع وتطلعات المستقبل.