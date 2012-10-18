"التحالف": 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة
تدمير 13 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 من الانقلابيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 150 من مليشيا الحوثي.
وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية.
"التحالف": 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-18
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 150 من مليشيا الحوثي.
وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:38 PM
"التحالف": 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة
تدمير 13 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 من الانقلابيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.
وقال "التحالف": إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 150 من مليشيا الحوثي.
وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية.