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في مواجهة ودية.. أخضر الناشئين يتعادل مع مصر في معسكر القاهرة

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم مع مضيفه منتخب مصر بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي المقاولين العرب، ضمن المعسكر الإعدادي في القاهرة، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 14، في حين جاء هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب فرحة الشمراني.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، رياض يامي، ياسين آل جابر، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، فارس يوسف، نواف البشري.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مواجهة ودية.. أخضر الناشئين يتعادل مع مصر في معسكر القاهرة
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم مع مضيفه منتخب مصر بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي المقاولين العرب، ضمن المعسكر الإعدادي في القاهرة، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 14، في حين جاء هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب فرحة الشمراني.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، رياض يامي، ياسين آل جابر، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، فارس يوسف، نواف البشري.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
10:56 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:19 AM

في مواجهة ودية.. أخضر الناشئين يتعادل مع مصر في معسكر القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم مع مضيفه منتخب مصر بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي المقاولين العرب، ضمن المعسكر الإعدادي في القاهرة، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 14، في حين جاء هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب فرحة الشمراني.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، رياض يامي، ياسين آل جابر، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، فارس يوسف، نواف البشري.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

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