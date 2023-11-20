وزير الخارجية يستقبل "ليندر" و "جون أبي زيد"

بحث معه أبرز المستجدات في المنطقة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج؛ وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.