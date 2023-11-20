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وزير الخارجية يستقبل "ليندر" و "جون أبي زيد"

بحث معه أبرز المستجدات في المنطقة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج؛ وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل "ليندر" و "جون أبي زيد"
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج؛ وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:29 PM

وزير الخارجية يستقبل "ليندر" و "جون أبي زيد"

بحث معه أبرز المستجدات في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كنج؛ وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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