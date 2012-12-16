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صقور المزادات تحلّق بأصحابها لمنصات التتويج في مهرجان الملك عبدالعزيز

الحدث ينظمه نادي الصقور خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر

جذبت الصقور المباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأنظار في الشوط الثاني جير بيور فرخ مُلاك سعوديين، ضمن أشواط اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 الذي نظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي حتى 16 ديسمبر الحالي.

وحصدت الصقور القادمة من مزرعة فوكس البريطانية المركزين الأول والثاني عبر الصقرين "فوكس2" و"فوكس1"، بتوقيتين مميزين: 17.320 ثانية و17.333 ثانية على التوالي، للمالك عبدالعزيز فهد الموسى، كما حصد الصقر "حسن" لعبدالله حسن محمد الحسن المركز الثالث لذات الشوط.

وكانت الصقور المُباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومزاد نادي الصقور السعودي، قد صعدت بأصحابها إلى منصات التتويج في العديد من الأشواط بالنسخة الحالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الأمر الذي ضاعف اهتمام الصقارين بهذه المزادات حتى باتت تحقق أرقامًا كبيرة، مثلما حدث مع الصقر قرموشة جير "ألترا وايت" الذي بِيع في المزاد الدولي بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال ليحصد لقب أغلى صقر جير في العالم.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يهدف من خلال إقامة المزادات ليكون سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، وصناعة فرص تجارية وتوفير سلالات مميزة للصقارين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صقور المزادات تحلّق بأصحابها لمنصات التتويج في مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

جذبت الصقور المباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأنظار في الشوط الثاني جير بيور فرخ مُلاك سعوديين، ضمن أشواط اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 الذي نظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي حتى 16 ديسمبر الحالي.

وحصدت الصقور القادمة من مزرعة فوكس البريطانية المركزين الأول والثاني عبر الصقرين "فوكس2" و"فوكس1"، بتوقيتين مميزين: 17.320 ثانية و17.333 ثانية على التوالي، للمالك عبدالعزيز فهد الموسى، كما حصد الصقر "حسن" لعبدالله حسن محمد الحسن المركز الثالث لذات الشوط.

وكانت الصقور المُباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومزاد نادي الصقور السعودي، قد صعدت بأصحابها إلى منصات التتويج في العديد من الأشواط بالنسخة الحالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الأمر الذي ضاعف اهتمام الصقارين بهذه المزادات حتى باتت تحقق أرقامًا كبيرة، مثلما حدث مع الصقر قرموشة جير "ألترا وايت" الذي بِيع في المزاد الدولي بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال ليحصد لقب أغلى صقر جير في العالم.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يهدف من خلال إقامة المزادات ليكون سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، وصناعة فرص تجارية وتوفير سلالات مميزة للصقارين.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
05:56 PM

صقور المزادات تحلّق بأصحابها لمنصات التتويج في مهرجان الملك عبدالعزيز

الحدث ينظمه نادي الصقور خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جذبت الصقور المباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأنظار في الشوط الثاني جير بيور فرخ مُلاك سعوديين، ضمن أشواط اليوم الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 الذي نظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي حتى 16 ديسمبر الحالي.

وحصدت الصقور القادمة من مزرعة فوكس البريطانية المركزين الأول والثاني عبر الصقرين "فوكس2" و"فوكس1"، بتوقيتين مميزين: 17.320 ثانية و17.333 ثانية على التوالي، للمالك عبدالعزيز فهد الموسى، كما حصد الصقر "حسن" لعبدالله حسن محمد الحسن المركز الثالث لذات الشوط.

وكانت الصقور المُباعة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومزاد نادي الصقور السعودي، قد صعدت بأصحابها إلى منصات التتويج في العديد من الأشواط بالنسخة الحالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الأمر الذي ضاعف اهتمام الصقارين بهذه المزادات حتى باتت تحقق أرقامًا كبيرة، مثلما حدث مع الصقر قرموشة جير "ألترا وايت" الذي بِيع في المزاد الدولي بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال ليحصد لقب أغلى صقر جير في العالم.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يهدف من خلال إقامة المزادات ليكون سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، وصناعة فرص تجارية وتوفير سلالات مميزة للصقارين.

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