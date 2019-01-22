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"الحجرف" يرحِّب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجوم الحوثي على الإمارات

دعا الميليشيا إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والانخراط الإيجابي في الجهود

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع اليوم، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت يوم الاثنين الماضي.

وأشار الأمين العام إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تأكيدًا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.. مشددًا على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يرحِّب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجوم الحوثي على الإمارات
سبق

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع اليوم، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت يوم الاثنين الماضي.

وأشار الأمين العام إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تأكيدًا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.. مشددًا على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
10:54 PM

"الحجرف" يرحِّب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجوم الحوثي على الإمارات

دعا الميليشيا إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والانخراط الإيجابي في الجهود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع اليوم، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت يوم الاثنين الماضي.

وأشار الأمين العام إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تأكيدًا للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.. مشددًا على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

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