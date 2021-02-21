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بالتعاون مع "الصحة".. جامعة القصيم توفر مقرًا لإعطاء لقاح كورونا

للمساهمة في تنفيذ عملية التحصين للمستفيدين

وقعت جامعة القصيم ممثلة بالمدينة الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة للمشاركة في حملة التحصين الوطنية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28/6/1442هـ، حيث تكون بموجبها المدينة الطبية بالجامعة أحد المراكز المنوط بها إعطاء وإيصال لقاحات "كوفيد-19" المعتمدة إلى المستفيدين.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها ممثلاً عن الجامعة، الدكتور خالد الحصيص الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية، ووقعها عن الوزارة الدكتور خالد العبدالكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية، إيمانًا من الجامعة بدورها المجتمعي في خدمة قضايا المجتمع، وبتوجيه من الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، رئيس الجامعة، لتسخير كافة إمكانيات الجامعة من منشآت وكوادر مهنية متخصصة في خدمة الوطن بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقوم المدينة الطبية بالجامعة بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء لقاحات "کوفيد-19" المعتمدة وتنفيذ عمليات التحصين للمستفيدين من الخدمات الصحية حسب محددات الأولوية للفئات والأعمار التي تقرها وزارة الصحة، وتسجيلهم من قبل الجامعة على الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة، حيث سيتم تحديد أولى مواعيد أخذ اللقاح قريبًا بعد اكتمال التجهيزات اللازمة.

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بالتعاون مع "الصحة".. جامعة القصيم توفر مقرًا لإعطاء لقاح كورونا
سبق

وقعت جامعة القصيم ممثلة بالمدينة الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة للمشاركة في حملة التحصين الوطنية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28/6/1442هـ، حيث تكون بموجبها المدينة الطبية بالجامعة أحد المراكز المنوط بها إعطاء وإيصال لقاحات "كوفيد-19" المعتمدة إلى المستفيدين.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها ممثلاً عن الجامعة، الدكتور خالد الحصيص الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية، ووقعها عن الوزارة الدكتور خالد العبدالكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية، إيمانًا من الجامعة بدورها المجتمعي في خدمة قضايا المجتمع، وبتوجيه من الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، رئيس الجامعة، لتسخير كافة إمكانيات الجامعة من منشآت وكوادر مهنية متخصصة في خدمة الوطن بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقوم المدينة الطبية بالجامعة بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء لقاحات "کوفيد-19" المعتمدة وتنفيذ عمليات التحصين للمستفيدين من الخدمات الصحية حسب محددات الأولوية للفئات والأعمار التي تقرها وزارة الصحة، وتسجيلهم من قبل الجامعة على الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة، حيث سيتم تحديد أولى مواعيد أخذ اللقاح قريبًا بعد اكتمال التجهيزات اللازمة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
05:50 PM

بالتعاون مع "الصحة".. جامعة القصيم توفر مقرًا لإعطاء لقاح كورونا

للمساهمة في تنفيذ عملية التحصين للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جامعة القصيم ممثلة بالمدينة الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصحة للمشاركة في حملة التحصين الوطنية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28/6/1442هـ، حيث تكون بموجبها المدينة الطبية بالجامعة أحد المراكز المنوط بها إعطاء وإيصال لقاحات "كوفيد-19" المعتمدة إلى المستفيدين.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها ممثلاً عن الجامعة، الدكتور خالد الحصيص الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية، ووقعها عن الوزارة الدكتور خالد العبدالكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية، إيمانًا من الجامعة بدورها المجتمعي في خدمة قضايا المجتمع، وبتوجيه من الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، رئيس الجامعة، لتسخير كافة إمكانيات الجامعة من منشآت وكوادر مهنية متخصصة في خدمة الوطن بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقوم المدينة الطبية بالجامعة بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء لقاحات "کوفيد-19" المعتمدة وتنفيذ عمليات التحصين للمستفيدين من الخدمات الصحية حسب محددات الأولوية للفئات والأعمار التي تقرها وزارة الصحة، وتسجيلهم من قبل الجامعة على الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة، حيث سيتم تحديد أولى مواعيد أخذ اللقاح قريبًا بعد اكتمال التجهيزات اللازمة.

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