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"الربيعة" يستعرض خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في محافظة العلا

تفقد مستشفى الأمير عبدالمحسن وعددًا من مراكز الرعاية الصحية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا بما يتواكب مع جهود الوزارة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم والذي يأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحرص على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مناطق المملكة كافة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال لقاء، أمس الأربعاء، مع محافظ محافظة العلا راشد القحطاني بمقر المحافظة، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتجويد الخدمات الصحية في المحافظة.

وتفقد وزير الصحة، مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا وعددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث اطلع عن كثب على مدى جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

واستعرض خلال جولته الخطط التطويرية للقطاع وفق رؤية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني، واستمع إلى ملاحظات الطاقم الطبي والإداري والتقى عددًا من المرضى والمراجعين واستعرض معهم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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"الربيعة" يستعرض خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في محافظة العلا
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا بما يتواكب مع جهود الوزارة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم والذي يأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحرص على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مناطق المملكة كافة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال لقاء، أمس الأربعاء، مع محافظ محافظة العلا راشد القحطاني بمقر المحافظة، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتجويد الخدمات الصحية في المحافظة.

وتفقد وزير الصحة، مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا وعددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث اطلع عن كثب على مدى جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

واستعرض خلال جولته الخطط التطويرية للقطاع وفق رؤية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني، واستمع إلى ملاحظات الطاقم الطبي والإداري والتقى عددًا من المرضى والمراجعين واستعرض معهم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال الخدمات الصحية المقدمة لهم.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
01:49 AM

"الربيعة" يستعرض خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في محافظة العلا

تفقد مستشفى الأمير عبدالمحسن وعددًا من مراكز الرعاية الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا بما يتواكب مع جهود الوزارة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم والذي يأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحرص على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مناطق المملكة كافة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال لقاء، أمس الأربعاء، مع محافظ محافظة العلا راشد القحطاني بمقر المحافظة، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتجويد الخدمات الصحية في المحافظة.

وتفقد وزير الصحة، مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا وعددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث اطلع عن كثب على مدى جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

واستعرض خلال جولته الخطط التطويرية للقطاع وفق رؤية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني، واستمع إلى ملاحظات الطاقم الطبي والإداري والتقى عددًا من المرضى والمراجعين واستعرض معهم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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