النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وسط إجراءات أمنية مشددة في باحات المسجد

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:27 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وسط إجراءات أمنية مشددة في باحات المسجد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
0
291

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,423
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,905

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة