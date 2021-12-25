أمرت محكمة هولندية، الجمعة، بسجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي أربع سنوات، لكن القضاة أكدوا أن لا دافع إرهابياً لديه. وحسب وكالة "فرانس برس"، أطلق الرجل، البالغ 41 عاماً والذي عرف عنه فقط على أنه "محمد أ."، النار 29 مرة بمسدس من طراز "غلوك" على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من صباح يوم 12 نوفمبر العام الماضي. ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن ما زال يعاني الصدمة. وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان "تقضي المحكمة بسجنه أربع سنوات". لكن القضاة اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن محمد أ. كان لديه دافع إرهابي للهجوم، حسب موقع "الحرة". وقال القضاة: "إنه كان يرغب بالسفر إلى مكة والمدينة، ولم يتم منحه التأشيرة"، مضيفين أنه يعاني مشاكل نفسية بينها "أوهام عظمة ذات الصبغة الدينية". وأضاف القضاة "قصد السفارة أكثر من مرة لمحاولة الحصول على تأشيرة، وسبق أن قام بتشويه جدار السفارة". وتابعوا "خلصت المحكمة إلى أن المشتبه به لم يتصرف بنية إرهابية". ومع ذلك، قال القضاة إنه أثناء احتجازه سيتلقى محمد أ. علاجاً إلزامياً لمشاكله النفسية.

بعد الحكم بسجنه 4 سنوات.. هذه قصة مطلق النار على سفارة المملكة في هولندا أيمن حسن سبق 2021-12-25 أمرت محكمة هولندية، الجمعة، بسجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي أربع سنوات، لكن القضاة أكدوا أن لا دافع إرهابياً لديه.



وحسب وكالة "فرانس برس"، أطلق الرجل، البالغ 41 عاماً والذي عرف عنه فقط على أنه "محمد أ."، النار 29 مرة بمسدس من طراز "غلوك" على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من صباح يوم 12 نوفمبر العام الماضي.



ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن ما زال يعاني الصدمة.



وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان "تقضي المحكمة بسجنه أربع سنوات".



لكن القضاة اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن محمد أ. كان لديه دافع إرهابي للهجوم، حسب موقع "الحرة".



وقال القضاة: "إنه كان يرغب بالسفر إلى مكة والمدينة، ولم يتم منحه التأشيرة"، مضيفين أنه يعاني مشاكل نفسية بينها "أوهام عظمة ذات الصبغة الدينية".



وأضاف القضاة "قصد السفارة أكثر من مرة لمحاولة الحصول على تأشيرة، وسبق أن قام بتشويه جدار السفارة".



وتابعوا "خلصت المحكمة إلى أن المشتبه به لم يتصرف بنية إرهابية".



ومع ذلك، قال القضاة إنه أثناء احتجازه سيتلقى محمد أ. علاجاً إلزامياً لمشاكله النفسية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 01:19 AM

بعد الحكم بسجنه 4 سنوات.. هذه قصة مطلق النار على سفارة المملكة في هولندا





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أمرت محكمة هولندية، الجمعة، بسجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي أربع سنوات، لكن القضاة أكدوا أن لا دافع إرهابياً لديه.



وحسب وكالة "فرانس برس"، أطلق الرجل، البالغ 41 عاماً والذي عرف عنه فقط على أنه "محمد أ."، النار 29 مرة بمسدس من طراز "غلوك" على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من صباح يوم 12 نوفمبر العام الماضي.



ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن ما زال يعاني الصدمة.



وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان "تقضي المحكمة بسجنه أربع سنوات".



لكن القضاة اختلفوا مع المدعين الذين قالوا إن محمد أ. كان لديه دافع إرهابي للهجوم، حسب موقع "الحرة".



وقال القضاة: "إنه كان يرغب بالسفر إلى مكة والمدينة، ولم يتم منحه التأشيرة"، مضيفين أنه يعاني مشاكل نفسية بينها "أوهام عظمة ذات الصبغة الدينية".



وأضاف القضاة "قصد السفارة أكثر من مرة لمحاولة الحصول على تأشيرة، وسبق أن قام بتشويه جدار السفارة".



وتابعوا "خلصت المحكمة إلى أن المشتبه به لم يتصرف بنية إرهابية".



ومع ذلك، قال القضاة إنه أثناء احتجازه سيتلقى محمد أ. علاجاً إلزامياً لمشاكله النفسية.