النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

70 مختصًّا في مكافحة غسل الأموال يشاركون في برنامج "الأصول الافتراضية"

لعرض مستجدات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"

تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد "الأصول الافتراضية- التحقيق وأدوات التعقب"، بمشاركة 70 مختصًّا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة؛ وذلك خلال الفترة من 27/ 5/ 1442هـ حتى 1/ 6/ 1442هـ الموافق 11/ 1/ 2021م حتى 14/ 1/ 2021م.

ويستهدف البرنامج التدريبي بناء القدرات، ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها.

ويركّز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا.

وأشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة؛ مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.

يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية "المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات"، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة "الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث"، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي "ساما".

ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa.

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
70 مختصًّا في مكافحة غسل الأموال يشاركون في برنامج "الأصول الافتراضية"
سبق

تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد "الأصول الافتراضية- التحقيق وأدوات التعقب"، بمشاركة 70 مختصًّا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة؛ وذلك خلال الفترة من 27/ 5/ 1442هـ حتى 1/ 6/ 1442هـ الموافق 11/ 1/ 2021م حتى 14/ 1/ 2021م.

ويستهدف البرنامج التدريبي بناء القدرات، ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها.

ويركّز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا.

وأشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة؛ مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.

يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية "المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات"، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة "الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث"، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي "ساما".

ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
01:49 PM

70 مختصًّا في مكافحة غسل الأموال يشاركون في برنامج "الأصول الافتراضية"

لعرض مستجدات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
274

تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد "الأصول الافتراضية- التحقيق وأدوات التعقب"، بمشاركة 70 مختصًّا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة؛ وذلك خلال الفترة من 27/ 5/ 1442هـ حتى 1/ 6/ 1442هـ الموافق 11/ 1/ 2021م حتى 14/ 1/ 2021م.

ويستهدف البرنامج التدريبي بناء القدرات، ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها.

ويركّز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا.

وأشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة؛ مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.

يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية "المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات"، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة "الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث"، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي "ساما".

ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط: www.aml.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,697
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,777

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة