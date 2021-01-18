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المشاركون في قافلة درب زبيدة يحتفلون بوصولهم محطة الحاجر "البعايث"

تُعدُّ المحطة الأخيرة في الرحلة قاطعين خلالها 420 كيلو متراً بدأت من الشيحيات

احتفل المشاركون في قافلة درب زبيدة مساء أمس (الأحد 17 يناير 2021) بوصولهم إلى محطة الحاجر "البعايث"، وهي المحطة الأخيرة في الرحلة التي بدأت في الرابع من يناير الجاري؛ قاطعين بذلك 420 كيلو متراً بدأت من الشيحيات شمال غرب لينة على درب الحج الكوفي "درب زبيدة" في مبادرة إحياء هذا الدرب التاريخي، حيث تم الاحتفال في مخيم القافلة بالبعايت وسط جو احتفالي بهيج.

وأوضح قائد قافلة درب زبيدة الدكتور عبد العزيز العبيداء، أن الرحلة التي انتهت مساء الأحد لم تكن لتتم لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير الذي تلقته المبادرة من الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة، وجهات القطاعين العام والخاص والرعاة المشاركين.

وقدم "العبيداء" شكره لأعضاء الرحلة المشاركين من مشاة وركايب وعاملين في المبادرة، مشيداً بالروح العالية لهم أثناء الرحلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن نتائج الرحلة ستعود بالنفع على النسخ القادمة إن شاء الله.

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المشاركون في قافلة درب زبيدة يحتفلون بوصولهم محطة الحاجر "البعايث"
سبق

احتفل المشاركون في قافلة درب زبيدة مساء أمس (الأحد 17 يناير 2021) بوصولهم إلى محطة الحاجر "البعايث"، وهي المحطة الأخيرة في الرحلة التي بدأت في الرابع من يناير الجاري؛ قاطعين بذلك 420 كيلو متراً بدأت من الشيحيات شمال غرب لينة على درب الحج الكوفي "درب زبيدة" في مبادرة إحياء هذا الدرب التاريخي، حيث تم الاحتفال في مخيم القافلة بالبعايت وسط جو احتفالي بهيج.

وأوضح قائد قافلة درب زبيدة الدكتور عبد العزيز العبيداء، أن الرحلة التي انتهت مساء الأحد لم تكن لتتم لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير الذي تلقته المبادرة من الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة، وجهات القطاعين العام والخاص والرعاة المشاركين.

وقدم "العبيداء" شكره لأعضاء الرحلة المشاركين من مشاة وركايب وعاملين في المبادرة، مشيداً بالروح العالية لهم أثناء الرحلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن نتائج الرحلة ستعود بالنفع على النسخ القادمة إن شاء الله.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:13 AM

المشاركون في قافلة درب زبيدة يحتفلون بوصولهم محطة الحاجر "البعايث"

تُعدُّ المحطة الأخيرة في الرحلة قاطعين خلالها 420 كيلو متراً بدأت من الشيحيات

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منصور الشلاقي - الرياض
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احتفل المشاركون في قافلة درب زبيدة مساء أمس (الأحد 17 يناير 2021) بوصولهم إلى محطة الحاجر "البعايث"، وهي المحطة الأخيرة في الرحلة التي بدأت في الرابع من يناير الجاري؛ قاطعين بذلك 420 كيلو متراً بدأت من الشيحيات شمال غرب لينة على درب الحج الكوفي "درب زبيدة" في مبادرة إحياء هذا الدرب التاريخي، حيث تم الاحتفال في مخيم القافلة بالبعايت وسط جو احتفالي بهيج.

وأوضح قائد قافلة درب زبيدة الدكتور عبد العزيز العبيداء، أن الرحلة التي انتهت مساء الأحد لم تكن لتتم لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير الذي تلقته المبادرة من الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة، وجهات القطاعين العام والخاص والرعاة المشاركين.

وقدم "العبيداء" شكره لأعضاء الرحلة المشاركين من مشاة وركايب وعاملين في المبادرة، مشيداً بالروح العالية لهم أثناء الرحلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن نتائج الرحلة ستعود بالنفع على النسخ القادمة إن شاء الله.

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