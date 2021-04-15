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صحيفة "برتغالية".. "الهلال" يراقب المدرب "بيدرو مارتينيز" مدرب "أولمبياكوس"

كشفت تقارير صحفية برتغالية النقاب عن اهتمام إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينز.

وقالت صحيفة "o jogo" إن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض للمدرب علماً بأن عقده مع النادي اليوناني لايزال به سنة كاملة .

وكان مارتينيز قد حقق لقب الدوري اليوناني لفريقه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة وسبق وأن تلقى عرضاً لقيادة الشباب قبل أن يرفضه .

وقاد مارتينيز، فريقه في 29 مباراة نجح في الفوز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، علماً بأنه سبق له تحقيق لقب الدوري والكأس مع ناديه الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "برتغالية".. "الهلال" يراقب المدرب "بيدرو مارتينيز" مدرب "أولمبياكوس"
سبق

كشفت تقارير صحفية برتغالية النقاب عن اهتمام إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينز.

وقالت صحيفة "o jogo" إن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض للمدرب علماً بأن عقده مع النادي اليوناني لايزال به سنة كاملة .

وكان مارتينيز قد حقق لقب الدوري اليوناني لفريقه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة وسبق وأن تلقى عرضاً لقيادة الشباب قبل أن يرفضه .

وقاد مارتينيز، فريقه في 29 مباراة نجح في الفوز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، علماً بأنه سبق له تحقيق لقب الدوري والكأس مع ناديه الحالي.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
03:19 PM

صحيفة "برتغالية".. "الهلال" يراقب المدرب "بيدرو مارتينيز" مدرب "أولمبياكوس"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برتغالية النقاب عن اهتمام إدارة نادي الهلال بالتعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينز.

وقالت صحيفة "o jogo" إن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض للمدرب علماً بأن عقده مع النادي اليوناني لايزال به سنة كاملة .

وكان مارتينيز قد حقق لقب الدوري اليوناني لفريقه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة وسبق وأن تلقى عرضاً لقيادة الشباب قبل أن يرفضه .

وقاد مارتينيز، فريقه في 29 مباراة نجح في الفوز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، علماً بأنه سبق له تحقيق لقب الدوري والكأس مع ناديه الحالي.

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