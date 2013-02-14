النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأزمة الأوكرانية- الروسية" تأخذ بتلابيب الغاز.. قفزة تصعد بالأسعار في أوروبا

وسط ارتفاع للعقود الآجلة بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف م3

قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الاثنين، في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا، وتوالي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

أسعار الغاز أوروبا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الأزمة الأوكرانية- الروسية" تأخذ بتلابيب الغاز.. قفزة تصعد بالأسعار في أوروبا
سبق

قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الاثنين، في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا، وتوالي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:29 AM

"الأزمة الأوكرانية- الروسية" تأخذ بتلابيب الغاز.. قفزة تصعد بالأسعار في أوروبا

وسط ارتفاع للعقود الآجلة بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف م3

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,643

قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الاثنين، في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا، وتوالي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,125
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,110

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة