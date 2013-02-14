"الأزمة الأوكرانية- الروسية" تأخذ بتلابيب الغاز.. قفزة تصعد بالأسعار في أوروبا

وسط ارتفاع للعقود الآجلة بنسبة 13.7% فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف م3

قفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الاثنين، في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا، وتوالي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب.