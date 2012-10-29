طواقم سعودية.. لقيادة مباراتي اليوم من جولة "رئاسة العشرين"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، المسماة بجولة "رئاسة العشرين" والتي ستكون تحت إدارة سعودية خالصة.

فقد تم تكليف الحكم خالد صلوي لقيادة مباراة الباطن وضيفه الرائد على أن يعاونه عمر الجمل مساعد أول ومحمد وزي مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، فيما سيتولى محمد القرني مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من مفرح الحسن.

بينما أسند للحكم رائد الزهراني إدارة لقاء القادسية ونظيره التعاون بمساعدة من فهد العمري وسعد الشبرمي ومحمد الدقاش حكم رابع، في حين ستكون غرفة الفيديو بقيادة سلطان الحربي وبمساعدة من محمد العرمطي.