سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 600,442.
الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 600,442.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 600,442.