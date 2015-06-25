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الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
11:30 PM

الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏

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