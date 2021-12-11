النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية تفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير كورنيش الخبر

بقيمة 200 مليون ريال.. والأهداف تتضمن تعزيز أنشطة الترفيه

فتحت أمانة المنطقة الشرقية مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير موقع بكورنيش الخبر، بمشاركة مستثمر خليجي، وبعرض استثماري تبلغ قيمته 200 مليون ريال.

ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز أنشطة الترفيه والسياحة وأنسنة المدن وكفاءة الإنفاق، وإبراز مقومات مدن ومحافظات المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية بتصاميم عصرية صديقة للبيئة، وبنسبة بناء محدودة لمساحات أكبر للمتنزهين بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030؛ امتدادًا لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفذها الأمانة بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة التطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة.

وذكرت أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وممشى صحي وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسطحات خضراء، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية.

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات، وتقديم المقترحات والملاحظات لتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع جاذبيتها عبر القنوات التفاعلية وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير كورنيش الخبر
سبق

فتحت أمانة المنطقة الشرقية مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير موقع بكورنيش الخبر، بمشاركة مستثمر خليجي، وبعرض استثماري تبلغ قيمته 200 مليون ريال.

ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز أنشطة الترفيه والسياحة وأنسنة المدن وكفاءة الإنفاق، وإبراز مقومات مدن ومحافظات المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية بتصاميم عصرية صديقة للبيئة، وبنسبة بناء محدودة لمساحات أكبر للمتنزهين بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030؛ امتدادًا لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفذها الأمانة بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة التطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة.

وذكرت أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وممشى صحي وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسطحات خضراء، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية.

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات، وتقديم المقترحات والملاحظات لتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع جاذبيتها عبر القنوات التفاعلية وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
05:11 PM

أمانة الشرقية تفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير كورنيش الخبر

بقيمة 200 مليون ريال.. والأهداف تتضمن تعزيز أنشطة الترفيه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
2
846

فتحت أمانة المنطقة الشرقية مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير موقع بكورنيش الخبر، بمشاركة مستثمر خليجي، وبعرض استثماري تبلغ قيمته 200 مليون ريال.

ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز أنشطة الترفيه والسياحة وأنسنة المدن وكفاءة الإنفاق، وإبراز مقومات مدن ومحافظات المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية بتصاميم عصرية صديقة للبيئة، وبنسبة بناء محدودة لمساحات أكبر للمتنزهين بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030؛ امتدادًا لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفذها الأمانة بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة التطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة.

وذكرت أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وممشى صحي وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسطحات خضراء، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية.

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات، وتقديم المقترحات والملاحظات لتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع جاذبيتها عبر القنوات التفاعلية وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة