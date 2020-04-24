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سيناريو يتكرر.. أهالي "فيفاء" يستقبلون رمضان بـ"انقطاع للكهرباء"

ناشدوا الجهات المعنية بحل المشكلة

استقبل أهالي فيفاء شهر رمضان المبارك هذا المساء، بانقطاع للتيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المحافظة، بدأ بعد دقائق من أذان العشاء، واستمر لساعتين تقريبًا.

ويتكرر انقطاع الكهرباء على محافظة فيفاء، ولاسيما في المواسم؛ كشهر رمضان، والعيدين، وتزامن مع هطول الأمطار.

وناشد الأهالي عبر "سبق" الجهات المعنية بحل مشكلة الانقطاع المتكرر، والتي أصبحت كابوسًا مزعجًا يلاحقهم ويعكّر صفوهم.

فيفاء

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سيناريو يتكرر.. أهالي "فيفاء" يستقبلون رمضان بـ"انقطاع للكهرباء"
سبق

استقبل أهالي فيفاء شهر رمضان المبارك هذا المساء، بانقطاع للتيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المحافظة، بدأ بعد دقائق من أذان العشاء، واستمر لساعتين تقريبًا.

ويتكرر انقطاع الكهرباء على محافظة فيفاء، ولاسيما في المواسم؛ كشهر رمضان، والعيدين، وتزامن مع هطول الأمطار.

وناشد الأهالي عبر "سبق" الجهات المعنية بحل مشكلة الانقطاع المتكرر، والتي أصبحت كابوسًا مزعجًا يلاحقهم ويعكّر صفوهم.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
12:10 AM

سيناريو يتكرر.. أهالي "فيفاء" يستقبلون رمضان بـ"انقطاع للكهرباء"

ناشدوا الجهات المعنية بحل المشكلة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
1
1,994

استقبل أهالي فيفاء شهر رمضان المبارك هذا المساء، بانقطاع للتيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المحافظة، بدأ بعد دقائق من أذان العشاء، واستمر لساعتين تقريبًا.

ويتكرر انقطاع الكهرباء على محافظة فيفاء، ولاسيما في المواسم؛ كشهر رمضان، والعيدين، وتزامن مع هطول الأمطار.

وناشد الأهالي عبر "سبق" الجهات المعنية بحل مشكلة الانقطاع المتكرر، والتي أصبحت كابوسًا مزعجًا يلاحقهم ويعكّر صفوهم.

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