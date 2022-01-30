تنبيه لـ"مركز الأرصاد": عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمنت عوائق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية واليتمة، تستمر حتى الساعة الـ١٠ صباحًا.