النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة .. إنقاذ حياة معتمر سبعيني وتمكينه من أداء العمرة

"هوساوي": تمت إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ ‏‎والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بقيادة الدكتور زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي أدى إلى ضعف وتدهور مستوى الوعي لمريض معتمر من جنسية عربية يبلغ من العمر "٧٤" عامًا.

وكانت حالة الحاج قد تدهورت بعد حادثة سقوط من خمسة أيام قبل الوصول للمملكة، وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم، وازدادت حالته سوءًا قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وفي المستشفى تم إدخاله بقسم الإنعاش وتمت معاينته عصبيًّا وإجراء الإشاعات التشخيصية الدماغية، وتبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ، وكذلك وجود نزيف نشط.

وقال الدكتور زهير هوساوي استشاري المخ والأعصاب مع فريقه الطبي: إنه تم إجراء عملية جراحية بفتح الجمجمة وإزالة الكتل النزفية مع إيقاف النزيف النشط عن طريق المنظار خلال نصف ساعة من دخول المريض الطوارئ، وتم إفاقة المريض وتحويله لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأبان أنه تمت معاينة الحالة للمريض بعد العملية، وتمكن من استعادة النطق وتحسن القوى والحركة بفضل الله، لافتًا إلى أن المريض يبلغ من العمر ٧٤ عامًا ويعاني من قصور كلوي.

وأردف: سيتم استكمال إجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشر الأواخر.

وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عبدالحفيظ علوي، عن شكره للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة، مبينًا أن قسم المخ والأعصاب بالمستشفى يقوم بتغطية أربعة مستشفيات في المناوبات (مستشفى حراء - ابن سيناء بحدا - الكامل - خليص).

وأشار إلى أنه بقسم المخ والأعصاب في رمضان ثلاث فرق طبية؛ حيث تم استقبال أكثر الحالات المصابة في المنطقة المركزية في الحرم وحوداث السيارات؛ حيث بلغهم عددهم أكثر من (٢٩) حالة.

وأكد أن المستشفى يمتلك كفاءات طبية متميزة في جميع التخصصات، ويعملون بروح الفريق الواحد؛ ما يساعدهم على أداء مهام عملهم على أكمل وجه، وذلك بإشراف ودعم ومتابعة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومتمنيًا لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة .. إنقاذ حياة معتمر سبعيني وتمكينه من أداء العمرة
سبق

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ ‏‎والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بقيادة الدكتور زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي أدى إلى ضعف وتدهور مستوى الوعي لمريض معتمر من جنسية عربية يبلغ من العمر "٧٤" عامًا.

وكانت حالة الحاج قد تدهورت بعد حادثة سقوط من خمسة أيام قبل الوصول للمملكة، وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم، وازدادت حالته سوءًا قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وفي المستشفى تم إدخاله بقسم الإنعاش وتمت معاينته عصبيًّا وإجراء الإشاعات التشخيصية الدماغية، وتبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ، وكذلك وجود نزيف نشط.

وقال الدكتور زهير هوساوي استشاري المخ والأعصاب مع فريقه الطبي: إنه تم إجراء عملية جراحية بفتح الجمجمة وإزالة الكتل النزفية مع إيقاف النزيف النشط عن طريق المنظار خلال نصف ساعة من دخول المريض الطوارئ، وتم إفاقة المريض وتحويله لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأبان أنه تمت معاينة الحالة للمريض بعد العملية، وتمكن من استعادة النطق وتحسن القوى والحركة بفضل الله، لافتًا إلى أن المريض يبلغ من العمر ٧٤ عامًا ويعاني من قصور كلوي.

وأردف: سيتم استكمال إجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشر الأواخر.

وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عبدالحفيظ علوي، عن شكره للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة، مبينًا أن قسم المخ والأعصاب بالمستشفى يقوم بتغطية أربعة مستشفيات في المناوبات (مستشفى حراء - ابن سيناء بحدا - الكامل - خليص).

وأشار إلى أنه بقسم المخ والأعصاب في رمضان ثلاث فرق طبية؛ حيث تم استقبال أكثر الحالات المصابة في المنطقة المركزية في الحرم وحوداث السيارات؛ حيث بلغهم عددهم أكثر من (٢٩) حالة.

وأكد أن المستشفى يمتلك كفاءات طبية متميزة في جميع التخصصات، ويعملون بروح الفريق الواحد؛ ما يساعدهم على أداء مهام عملهم على أكمل وجه، وذلك بإشراف ودعم ومتابعة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومتمنيًا لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
07:39 PM

مكة .. إنقاذ حياة معتمر سبعيني وتمكينه من أداء العمرة

"هوساوي": تمت إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
2,956

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ ‏‎والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بقيادة الدكتور زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي أدى إلى ضعف وتدهور مستوى الوعي لمريض معتمر من جنسية عربية يبلغ من العمر "٧٤" عامًا.

وكانت حالة الحاج قد تدهورت بعد حادثة سقوط من خمسة أيام قبل الوصول للمملكة، وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم، وازدادت حالته سوءًا قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وفي المستشفى تم إدخاله بقسم الإنعاش وتمت معاينته عصبيًّا وإجراء الإشاعات التشخيصية الدماغية، وتبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ، وكذلك وجود نزيف نشط.

وقال الدكتور زهير هوساوي استشاري المخ والأعصاب مع فريقه الطبي: إنه تم إجراء عملية جراحية بفتح الجمجمة وإزالة الكتل النزفية مع إيقاف النزيف النشط عن طريق المنظار خلال نصف ساعة من دخول المريض الطوارئ، وتم إفاقة المريض وتحويله لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأبان أنه تمت معاينة الحالة للمريض بعد العملية، وتمكن من استعادة النطق وتحسن القوى والحركة بفضل الله، لافتًا إلى أن المريض يبلغ من العمر ٧٤ عامًا ويعاني من قصور كلوي.

وأردف: سيتم استكمال إجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشر الأواخر.

وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عبدالحفيظ علوي، عن شكره للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة، مبينًا أن قسم المخ والأعصاب بالمستشفى يقوم بتغطية أربعة مستشفيات في المناوبات (مستشفى حراء - ابن سيناء بحدا - الكامل - خليص).

وأشار إلى أنه بقسم المخ والأعصاب في رمضان ثلاث فرق طبية؛ حيث تم استقبال أكثر الحالات المصابة في المنطقة المركزية في الحرم وحوداث السيارات؛ حيث بلغهم عددهم أكثر من (٢٩) حالة.

وأكد أن المستشفى يمتلك كفاءات طبية متميزة في جميع التخصصات، ويعملون بروح الفريق الواحد؛ ما يساعدهم على أداء مهام عملهم على أكمل وجه، وذلك بإشراف ودعم ومتابعة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومتمنيًا لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,132
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,998
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,672

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة