مكة .. إنقاذ حياة معتمر سبعيني وتمكينه من أداء العمرة

"هوساوي": تمت إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ ‏‎والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بقيادة الدكتور زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إزالة نزف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي أدى إلى ضعف وتدهور مستوى الوعي لمريض معتمر من جنسية عربية يبلغ من العمر "٧٤" عامًا.

وكانت حالة الحاج قد تدهورت بعد حادثة سقوط من خمسة أيام قبل الوصول للمملكة، وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم، وازدادت حالته سوءًا قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وفي المستشفى تم إدخاله بقسم الإنعاش وتمت معاينته عصبيًّا وإجراء الإشاعات التشخيصية الدماغية، وتبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ، وكذلك وجود نزيف نشط.

وقال الدكتور زهير هوساوي استشاري المخ والأعصاب مع فريقه الطبي: إنه تم إجراء عملية جراحية بفتح الجمجمة وإزالة الكتل النزفية مع إيقاف النزيف النشط عن طريق المنظار خلال نصف ساعة من دخول المريض الطوارئ، وتم إفاقة المريض وتحويله لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأبان أنه تمت معاينة الحالة للمريض بعد العملية، وتمكن من استعادة النطق وتحسن القوى والحركة بفضل الله، لافتًا إلى أن المريض يبلغ من العمر ٧٤ عامًا ويعاني من قصور كلوي.

وأردف: سيتم استكمال إجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشر الأواخر.

وأعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة الدكتور عبدالحفيظ علوي، عن شكره للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة، مبينًا أن قسم المخ والأعصاب بالمستشفى يقوم بتغطية أربعة مستشفيات في المناوبات (مستشفى حراء - ابن سيناء بحدا - الكامل - خليص).

وأشار إلى أنه بقسم المخ والأعصاب في رمضان ثلاث فرق طبية؛ حيث تم استقبال أكثر الحالات المصابة في المنطقة المركزية في الحرم وحوداث السيارات؛ حيث بلغهم عددهم أكثر من (٢٩) حالة.

وأكد أن المستشفى يمتلك كفاءات طبية متميزة في جميع التخصصات، ويعملون بروح الفريق الواحد؛ ما يساعدهم على أداء مهام عملهم على أكمل وجه، وذلك بإشراف ودعم ومتابعة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومتمنيًا لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.