احتفل الشاب محمد أبو القاسم هزازي، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.
"هزازي" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب محمد أبو القاسم هزازي، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.
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"هزازي" يحتفل بزفافهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:44 PM
"هزازي" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب محمد أبو القاسم هزازي، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.
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