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"هزازي" يحتفل بزفافه

احتفل الشاب محمد أبو القاسم هزازي، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.

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"هزازي" يحتفل بزفافه
سبق

احتفل الشاب محمد أبو القاسم هزازي، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:44 PM

"هزازي" يحتفل بزفافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل الشاب محمد أبو القاسم هزازي، بزفافه، وتلقى العروسان التهاني وأرق عبارات المباركة، راجين لهما دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان.

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