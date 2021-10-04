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السديس يشيد بوعي قاصدي الحرمين في الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية

قال: تعاونهم هو الركيزة الأساسية التي يعول عليها في نجاح الخطط والإجراءات كافة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوعي قاصدي الحرمين الشريفين في الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية من أجل عمرة آمنة وبيئة صحية.

وقال: نشيد ‏بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوعي قاصدي الحرمين الشريفين، وحرصهم الدائم على التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، وتعاونهم الدائم مع منسوبي الرئاسة ‏والجهات المشاركة ذات العلاقة.

‏وبيّن أن التعاون ووعي القاصدين والزوّار له الدور الأبرز في تطبيق خطط الرئاسة والجهات المعنية المشاركة في الحرمين الشريفين، وأن تعاونهم هو الركيزة الاساسية التي يعول عليها في نجاح الخطط والإجراءات الوقائية المتبعة كافة في الحرمين الشرفين، مؤكداً للجميع أن الرئاسة ومنسوبيها يشرفون بخدمتهم والعمل على التسهيل والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل سكينة وسهولة ويسر.

واختتم "الرئيس العام" بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يتقبّل من الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

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السديس يشيد بوعي قاصدي الحرمين في الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوعي قاصدي الحرمين الشريفين في الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية من أجل عمرة آمنة وبيئة صحية.

وقال: نشيد ‏بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوعي قاصدي الحرمين الشريفين، وحرصهم الدائم على التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، وتعاونهم الدائم مع منسوبي الرئاسة ‏والجهات المشاركة ذات العلاقة.

‏وبيّن أن التعاون ووعي القاصدين والزوّار له الدور الأبرز في تطبيق خطط الرئاسة والجهات المعنية المشاركة في الحرمين الشريفين، وأن تعاونهم هو الركيزة الاساسية التي يعول عليها في نجاح الخطط والإجراءات الوقائية المتبعة كافة في الحرمين الشرفين، مؤكداً للجميع أن الرئاسة ومنسوبيها يشرفون بخدمتهم والعمل على التسهيل والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل سكينة وسهولة ويسر.

واختتم "الرئيس العام" بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يتقبّل من الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:43 AM

السديس يشيد بوعي قاصدي الحرمين في الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية

قال: تعاونهم هو الركيزة الأساسية التي يعول عليها في نجاح الخطط والإجراءات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوعي قاصدي الحرمين الشريفين في الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية من أجل عمرة آمنة وبيئة صحية.

وقال: نشيد ‏بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوعي قاصدي الحرمين الشريفين، وحرصهم الدائم على التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، وتعاونهم الدائم مع منسوبي الرئاسة ‏والجهات المشاركة ذات العلاقة.

‏وبيّن أن التعاون ووعي القاصدين والزوّار له الدور الأبرز في تطبيق خطط الرئاسة والجهات المعنية المشاركة في الحرمين الشريفين، وأن تعاونهم هو الركيزة الاساسية التي يعول عليها في نجاح الخطط والإجراءات الوقائية المتبعة كافة في الحرمين الشرفين، مؤكداً للجميع أن الرئاسة ومنسوبيها يشرفون بخدمتهم والعمل على التسهيل والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل سكينة وسهولة ويسر.

واختتم "الرئيس العام" بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يتقبّل من الجميع، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

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