النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إنستجرام" يطرح تحديثاً يعيد تصميم إحدى نسخه بصورة كاملة

تفكر في التراجع عن دعم إصدار "لايت" في بلدان  لم يحقق رواجاً فيها

كشفت تقارير صحفية أن منصة التراسل المصور الشهيرة "إنستجرام" تستعد لطرح تحديث جديد يعيد تصميم أحد إصداراته بصورة كاملة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيعيد تصميم "إنستجرام لايت" المخصص لسرعات الإنترنت البطيئة.

وكشفت "إنستجرام" أنها تفكر حالياً يمكن أن تتراجع عن دعم إصدار "لايت" في عدد من البلدان التي لم يحقق رواجاً فيها.

وظهرت نسخة "إنستجرام لايت" لأول مرة في عام 2018، ولكنه يحظى بشعبية في عدد من البلدان التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة.

وأوضحت مصادر أن تحديث وإعادة تصميم "إنستجرام لايت" سيكون متوافقاً مع تحديث جديد سيتم طرحه لنسخة "إنستجرام" على الهواتف الذكية ونسخة سطح المكتب، والتي تم الكشف عن تفاصيلها منتصف أبريل الماضي.

ولم تكشف "إنستجرام" عن تفاصيل التصميم الجديد لإصدار "اللايت"، مستفيدة من نجاحه في دول عديدة مثل كينيا والمكسيك والفلبين.

الرئيسية/ تقنية / التطبيقات

اعلان
"إنستجرام" يطرح تحديثاً يعيد تصميم إحدى نسخه بصورة كاملة
سبق

كشفت تقارير صحفية أن منصة التراسل المصور الشهيرة "إنستجرام" تستعد لطرح تحديث جديد يعيد تصميم أحد إصداراته بصورة كاملة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيعيد تصميم "إنستجرام لايت" المخصص لسرعات الإنترنت البطيئة.

وكشفت "إنستجرام" أنها تفكر حالياً يمكن أن تتراجع عن دعم إصدار "لايت" في عدد من البلدان التي لم يحقق رواجاً فيها.

وظهرت نسخة "إنستجرام لايت" لأول مرة في عام 2018، ولكنه يحظى بشعبية في عدد من البلدان التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة.

وأوضحت مصادر أن تحديث وإعادة تصميم "إنستجرام لايت" سيكون متوافقاً مع تحديث جديد سيتم طرحه لنسخة "إنستجرام" على الهواتف الذكية ونسخة سطح المكتب، والتي تم الكشف عن تفاصيلها منتصف أبريل الماضي.

ولم تكشف "إنستجرام" عن تفاصيل التصميم الجديد لإصدار "اللايت"، مستفيدة من نجاحه في دول عديدة مثل كينيا والمكسيك والفلبين.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:15 PM

"إنستجرام" يطرح تحديثاً يعيد تصميم إحدى نسخه بصورة كاملة

تفكر في التراجع عن دعم إصدار "لايت" في بلدان  لم يحقق رواجاً فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
202

كشفت تقارير صحفية أن منصة التراسل المصور الشهيرة "إنستجرام" تستعد لطرح تحديث جديد يعيد تصميم أحد إصداراته بصورة كاملة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيعيد تصميم "إنستجرام لايت" المخصص لسرعات الإنترنت البطيئة.

وكشفت "إنستجرام" أنها تفكر حالياً يمكن أن تتراجع عن دعم إصدار "لايت" في عدد من البلدان التي لم يحقق رواجاً فيها.

وظهرت نسخة "إنستجرام لايت" لأول مرة في عام 2018، ولكنه يحظى بشعبية في عدد من البلدان التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة.

وأوضحت مصادر أن تحديث وإعادة تصميم "إنستجرام لايت" سيكون متوافقاً مع تحديث جديد سيتم طرحه لنسخة "إنستجرام" على الهواتف الذكية ونسخة سطح المكتب، والتي تم الكشف عن تفاصيلها منتصف أبريل الماضي.

ولم تكشف "إنستجرام" عن تفاصيل التصميم الجديد لإصدار "اللايت"، مستفيدة من نجاحه في دول عديدة مثل كينيا والمكسيك والفلبين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,162
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,361
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة