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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"الداخلية" تنظم ورشة عمل "دعم منظومة السلامة المرورية"

نظمت وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل بعنوان "دعم منظومة السلامة المرورية"، شارك فيها أعضاء لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وهدفت الورشة التي عقدت بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض، إلى نشر التجارب والمبادرات الناجحة للسلامة المرورية.

وناقش المشاركون الخطط المنفذة في جانب السلامة المرورية، إلى جانب تقارير ومؤشرات الأداء، ووضع التوصيات المناسبة لرفع مستوى السلامة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الداخلية" تنظم ورشة عمل "دعم منظومة السلامة المرورية"
سبق

نظمت وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل بعنوان "دعم منظومة السلامة المرورية"، شارك فيها أعضاء لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وهدفت الورشة التي عقدت بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض، إلى نشر التجارب والمبادرات الناجحة للسلامة المرورية.

وناقش المشاركون الخطط المنفذة في جانب السلامة المرورية، إلى جانب تقارير ومؤشرات الأداء، ووضع التوصيات المناسبة لرفع مستوى السلامة المرورية.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
01:12 AM

"الداخلية" تنظم ورشة عمل "دعم منظومة السلامة المرورية"

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ياسر العتيبي - الرياض
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نظمت وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل بعنوان "دعم منظومة السلامة المرورية"، شارك فيها أعضاء لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وهدفت الورشة التي عقدت بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض، إلى نشر التجارب والمبادرات الناجحة للسلامة المرورية.

وناقش المشاركون الخطط المنفذة في جانب السلامة المرورية، إلى جانب تقارير ومؤشرات الأداء، ووضع التوصيات المناسبة لرفع مستوى السلامة المرورية.

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