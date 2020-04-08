"الأمر خطير حقًا".. مسؤولة أمريكية تحذر من موجة ثانية من عدوى "كورونا"

"بيركس" طالبت بعدم تخفيف إجراءات مكافحة الوباء

قلص معهد متخصص في الأبحاث الصحية بجامعة واشنطن توقعاته لإجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنحو 26 في المائة، اليوم (الأربعاء)، لكن مسؤولة بالصحة حذرت من موجة ثانية من العدوى إذا تساهل الأمريكيون في إجراءات التباعد الاجتماعي.

وشددت منسقة فريق العمل المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا بالبيت الأبيض ديبورا بيركس، على أنه من المهم ألا يترجم الناس هذه الدلائل المبكرة من الأمل إلى تخفيف القيود المقررة لمدة 30 يومًا والرامية إلى منع انتشار الفيروس، مؤكدة أن "الأمر خطير حقًا".

وقالت: ”إذا بدأ الناس في الخروج مجددًا وتخالطوا اجتماعيًا فقد نشهد موجة ثانية حادة“.

وتسبب الوباء في حدوث تغير جذري في حياة الأمريكيين، حيث إن الأوامر التي أصدرتها السلطات للمواطنين بضرورة عدم الخروج من البيت جعلت 94 في المائة من السكان داخل منازلهم كما فقد قرابة عشرة ملايين شخص وظائفهم خلال الأسبوعين الأخيرين.