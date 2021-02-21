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"خامنئي لا يفهم سوى القوة".. "بومبيو" يحذِّر من عودة إدارة "بايدن" لـ"نووي" إيران

لفت إلى أن اعتماد نموذج التسوية الأوروبي يمهّد لامتلاك طهران سلاحًا ذريًّا

حذَّر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو من قبول إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي؛ لما سينجم عنه من تمهيد الطريق لطهران نحو تطوير سلاح نووي، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم الأحد.

وذكر "بومبيو" لموقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي أن "الدول الأوروبية أرادت إرضاء النظام الإيراني طيلة المدة التي كان فيها على رأس وزارة الخارجية، ورفض ذلك".

ولفت إلى أن "اعتماد الإدارة الأمريكية نموذج تسوية الاتحاد الأوروبي سيضمن طريقًا لإيران نحو تطوير سلاح نووي".

وبيَّن "بومبيو" أن "المرشد علي خامنئي يفهم القوة فقط، وأن الإدارة الأمريكية السابقة واجهت التهديد الإيراني".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"خامنئي لا يفهم سوى القوة".. "بومبيو" يحذِّر من عودة إدارة "بايدن" لـ"نووي" إيران
سبق

حذَّر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو من قبول إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي؛ لما سينجم عنه من تمهيد الطريق لطهران نحو تطوير سلاح نووي، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم الأحد.

وذكر "بومبيو" لموقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي أن "الدول الأوروبية أرادت إرضاء النظام الإيراني طيلة المدة التي كان فيها على رأس وزارة الخارجية، ورفض ذلك".

ولفت إلى أن "اعتماد الإدارة الأمريكية نموذج تسوية الاتحاد الأوروبي سيضمن طريقًا لإيران نحو تطوير سلاح نووي".

وبيَّن "بومبيو" أن "المرشد علي خامنئي يفهم القوة فقط، وأن الإدارة الأمريكية السابقة واجهت التهديد الإيراني".

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
08:54 PM

"خامنئي لا يفهم سوى القوة".. "بومبيو" يحذِّر من عودة إدارة "بايدن" لـ"نووي" إيران

لفت إلى أن اعتماد نموذج التسوية الأوروبي يمهّد لامتلاك طهران سلاحًا ذريًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو من قبول إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي؛ لما سينجم عنه من تمهيد الطريق لطهران نحو تطوير سلاح نووي، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم الأحد.

وذكر "بومبيو" لموقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي أن "الدول الأوروبية أرادت إرضاء النظام الإيراني طيلة المدة التي كان فيها على رأس وزارة الخارجية، ورفض ذلك".

ولفت إلى أن "اعتماد الإدارة الأمريكية نموذج تسوية الاتحاد الأوروبي سيضمن طريقًا لإيران نحو تطوير سلاح نووي".

وبيَّن "بومبيو" أن "المرشد علي خامنئي يفهم القوة فقط، وأن الإدارة الأمريكية السابقة واجهت التهديد الإيراني".

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