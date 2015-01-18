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وفق عدة معايير.. رئاسة الحرمين تقيس رضا القاصدين والزوّار عن الإجراءات الاحترازية في الحرم

شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة

قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، ممثلة بإدارة "تجربة ضيف الرحمن"، بعمل جولات ميدانية لاستطلاع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير إدارة "تجربة ضيف الرحمن" عيسى بن سفران الهذلي؛ أن الاستطلاع شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة في تقديم الإرشادات للمصلين.

وأكد "الهذلي"؛ أن الاستطلاع يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين .

واختتم الهذلي؛ حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري.

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وفق عدة معايير.. رئاسة الحرمين تقيس رضا القاصدين والزوّار عن الإجراءات الاحترازية في الحرم
سبق

قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، ممثلة بإدارة "تجربة ضيف الرحمن"، بعمل جولات ميدانية لاستطلاع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير إدارة "تجربة ضيف الرحمن" عيسى بن سفران الهذلي؛ أن الاستطلاع شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة في تقديم الإرشادات للمصلين.

وأكد "الهذلي"؛ أن الاستطلاع يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين .

واختتم الهذلي؛ حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:43 AM

وفق عدة معايير.. رئاسة الحرمين تقيس رضا القاصدين والزوّار عن الإجراءات الاحترازية في الحرم

شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، ممثلة بإدارة "تجربة ضيف الرحمن"، بعمل جولات ميدانية لاستطلاع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير إدارة "تجربة ضيف الرحمن" عيسى بن سفران الهذلي؛ أن الاستطلاع شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة في تقديم الإرشادات للمصلين.

وأكد "الهذلي"؛ أن الاستطلاع يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين .

واختتم الهذلي؛ حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري.

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