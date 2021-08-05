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"النيابة العامة": المحقق يستمع للشاهد على انفراد وله مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم

أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد، وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.

وقالت النيابة العامة على حسابها عبر "تويتر": "يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم".

النيابة العامة

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"النيابة العامة": المحقق يستمع للشاهد على انفراد وله مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم
سبق

أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد، وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.

وقالت النيابة العامة على حسابها عبر "تويتر": "يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:40 PM

"النيابة العامة": المحقق يستمع للشاهد على انفراد وله مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,415

أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد، وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.

وقالت النيابة العامة على حسابها عبر "تويتر": "يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم".

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