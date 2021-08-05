أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد، وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك. وقالت النيابة العامة على حسابها عبر "تويتر": "يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم".

"النيابة العامة": المحقق يستمع للشاهد على انفراد وله مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم ذياب الشمري سبق 2021-08-05 أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد، وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.



وقالت النيابة العامة على حسابها عبر "تويتر": "يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 09:40 PM

"النيابة العامة": المحقق يستمع للشاهد على انفراد وله مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم





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أوضحت النيابة العامة أن مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد، وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود، متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.



وقالت النيابة العامة على حسابها عبر "تويتر": "يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم".