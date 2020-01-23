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سوق الأسهم يغلق منخفضًا 151.13 نقطة عند 12139.83 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ 130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 151.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12139.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والعربية، ومجموعة تداول، وأسمنت أم القرى، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، وسلوشنز، ومبكو، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.58% و3.73%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، وعذيب للاتصالات، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، والراجحي، ومجموعة تداول، وصدر، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 364.08 نقطة, ليقفل عند مستوى 25706.70 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 95 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم, تقاسمتها 3546 صفقة.

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا 151.13 نقطة عند 12139.83 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 151.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12139.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والعربية، ومجموعة تداول، وأسمنت أم القرى، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، وسلوشنز، ومبكو، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.58% و3.73%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، وعذيب للاتصالات، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، والراجحي، ومجموعة تداول، وصدر، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 364.08 نقطة, ليقفل عند مستوى 25706.70 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 95 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم, تقاسمتها 3546 صفقة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:18 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضًا 151.13 نقطة عند 12139.83 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال لـ 130 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 151.13 نقطة, ليقفل عند مستوى 12139.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 181 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والعربية، ومجموعة تداول، وأسمنت أم القرى، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الأبحاث والإعلام، وسابك للمغذيات الزراعية، وسلوشنز، ومبكو، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.58% و3.73%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، وعذيب للاتصالات، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، والراجحي، ومجموعة تداول، وصدر، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 364.08 نقطة, ليقفل عند مستوى 25706.70 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 95 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم, تقاسمتها 3546 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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