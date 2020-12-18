قرَّرت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية) لمدة شهر إضافي، ابتداء من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري. وأوضح بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل منع جميع أشكال التنقل بين الساعة الـ9 مساء والـ6 صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، مع إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة. وتقرر الإبقاء على إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات، وإغلاق المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى من الساعة الـ8 مساء، إضافة إلى منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص، وتشجيع العمل عن بُعد في الحالات التي تسمح بذلك؛ وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في هذه المدينة التي تسجل يوميًّا إصابات كثيرة بالفيروس.

المغرب تمدِّد الإجراءات الاحترازية بالدار البيضاء لمدة شهر إضافي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-18 قرَّرت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية) لمدة شهر إضافي، ابتداء من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري.



وأوضح بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل منع جميع أشكال التنقل بين الساعة الـ9 مساء والـ6 صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، مع إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة.



وتقرر الإبقاء على إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات، وإغلاق المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى من الساعة الـ8 مساء، إضافة إلى منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص، وتشجيع العمل عن بُعد في الحالات التي تسمح بذلك؛ وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في هذه المدينة التي تسجل يوميًّا إصابات كثيرة بالفيروس.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 10:10 PM

المغرب تمدِّد الإجراءات الاحترازية بالدار البيضاء لمدة شهر إضافي تشمل منع جميع أشكال التنقل بين التاسعة مساء والسادسة صباحًا





A A A





3 مشاركة

قرَّرت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية) لمدة شهر إضافي، ابتداء من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري.



وأوضح بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل منع جميع أشكال التنقل بين الساعة الـ9 مساء والـ6 صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، مع إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة.



وتقرر الإبقاء على إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات، وإغلاق المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى من الساعة الـ8 مساء، إضافة إلى منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص، وتشجيع العمل عن بُعد في الحالات التي تسمح بذلك؛ وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في هذه المدينة التي تسجل يوميًّا إصابات كثيرة بالفيروس.