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"الأرصاد" تنبّه جازان ونجران من أتربة مثارة وسحب ممطرة

تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 3 عصراً وتستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

ونبّهت "الأرصاد"، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، والطوال، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والداير، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه جازان ونجران من أتربة مثارة وسحب ممطرة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 3 عصراً وتستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

ونبّهت "الأرصاد"، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، والطوال، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والداير، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:14 AM

"الأرصاد" تنبّه جازان ونجران من أتربة مثارة وسحب ممطرة

تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 3 عصراً وتستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

ونبّهت "الأرصاد"، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، والطوال، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والداير، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.


من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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