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ابتكار أول "طوق ذكي" مخصّص للحيوانات الأليفة

أعلنت شركة "إنفوكسيا" إطلاقها أول "طوق ذكي" سيكون مخصصاً للحيوانات الأليفة، ليكون بمنزلة "ساعة أبل" الذكية لكلبك مثلاً.

وأوضحت الشركة، في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هذا الطوق الذكي لا يمكنه فقط تتبع حيوانك الأليف ومعرفة مكانه، بل يمكنه مراقبة العلامات الحيوية له، وإخبارك إذا كان به أي مؤشرات سلبية لأي مرضٍ ما.

ويقيس الطوق الذكي عبر أجهزة التسارع ومستشعرات النبض نشاط حيوانك الأليف وراحة جهازه التنفسي ومعدل ضربات القلب، ويمنحك تقريراً عن حالته الصحية وتنبيهك في حالة إصابته بأي مكروه.

وتم تجهيز الطوق الذكي بمستشعرات يمكنه العمل مهما كان فرو أو شعر حيوانك الأليف كثيفاً، وتم تجهيزه بمنظومات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ليخبرك بصورة دقيقة بحالته الصحية.

ولا يحتاج الطوق الذكي إلى أن يكون محكم الإغلاق على الحيوان الأليف، حتى لا يسبّب له الإزعاج، لأنه مجهز بموجات الراديو، التي تقيس بشكل فعال نشاط حيوانك.

ويمكن للطوق الذكي إرسال كافة البيانات الخاصة بحيوانك الأليف، والموقع الموجود به على هاتفك الذكي عن طريق تقنيات "الواي فاي" والبلوتوث، كما أنه يمكنه أن يبعث لك تنبيهاً إذا ما تخطى مكان أنت حدّدته له، وإخطارك إذا ما ابتعد عنك لمسافة معينة وتحديد الموقع الموجود فيه بدقة.

وتم تجهيز الطوق الذكي من مادة يمكن غسلها بسهولة، ويمكن للحيوان أن يمضغها بفمه من دون أن تتأثر تلك المستشعرات الذكية بداخله، كما أنه مقاوم للماء والأتربة.

وتنوي الشركة إطلاق طوقها الذكي خلال صيف 2022، مقابل 99 دولاراً، فيما سيكون هناك اشتراك شهري إضافي بقيمة 12.99 دولار لخدمات تحديد المواقع الجغرافية للحيوانات الأليفة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ابتكار أول "طوق ذكي" مخصّص للحيوانات الأليفة
سبق

أعلنت شركة "إنفوكسيا" إطلاقها أول "طوق ذكي" سيكون مخصصاً للحيوانات الأليفة، ليكون بمنزلة "ساعة أبل" الذكية لكلبك مثلاً.

وأوضحت الشركة، في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هذا الطوق الذكي لا يمكنه فقط تتبع حيوانك الأليف ومعرفة مكانه، بل يمكنه مراقبة العلامات الحيوية له، وإخبارك إذا كان به أي مؤشرات سلبية لأي مرضٍ ما.

ويقيس الطوق الذكي عبر أجهزة التسارع ومستشعرات النبض نشاط حيوانك الأليف وراحة جهازه التنفسي ومعدل ضربات القلب، ويمنحك تقريراً عن حالته الصحية وتنبيهك في حالة إصابته بأي مكروه.

وتم تجهيز الطوق الذكي بمستشعرات يمكنه العمل مهما كان فرو أو شعر حيوانك الأليف كثيفاً، وتم تجهيزه بمنظومات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ليخبرك بصورة دقيقة بحالته الصحية.

ولا يحتاج الطوق الذكي إلى أن يكون محكم الإغلاق على الحيوان الأليف، حتى لا يسبّب له الإزعاج، لأنه مجهز بموجات الراديو، التي تقيس بشكل فعال نشاط حيوانك.

ويمكن للطوق الذكي إرسال كافة البيانات الخاصة بحيوانك الأليف، والموقع الموجود به على هاتفك الذكي عن طريق تقنيات "الواي فاي" والبلوتوث، كما أنه يمكنه أن يبعث لك تنبيهاً إذا ما تخطى مكان أنت حدّدته له، وإخطارك إذا ما ابتعد عنك لمسافة معينة وتحديد الموقع الموجود فيه بدقة.

وتم تجهيز الطوق الذكي من مادة يمكن غسلها بسهولة، ويمكن للحيوان أن يمضغها بفمه من دون أن تتأثر تلك المستشعرات الذكية بداخله، كما أنه مقاوم للماء والأتربة.

وتنوي الشركة إطلاق طوقها الذكي خلال صيف 2022، مقابل 99 دولاراً، فيما سيكون هناك اشتراك شهري إضافي بقيمة 12.99 دولار لخدمات تحديد المواقع الجغرافية للحيوانات الأليفة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:19 AM

ابتكار أول "طوق ذكي" مخصّص للحيوانات الأليفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "إنفوكسيا" إطلاقها أول "طوق ذكي" سيكون مخصصاً للحيوانات الأليفة، ليكون بمنزلة "ساعة أبل" الذكية لكلبك مثلاً.

وأوضحت الشركة، في تصريحات لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هذا الطوق الذكي لا يمكنه فقط تتبع حيوانك الأليف ومعرفة مكانه، بل يمكنه مراقبة العلامات الحيوية له، وإخبارك إذا كان به أي مؤشرات سلبية لأي مرضٍ ما.

ويقيس الطوق الذكي عبر أجهزة التسارع ومستشعرات النبض نشاط حيوانك الأليف وراحة جهازه التنفسي ومعدل ضربات القلب، ويمنحك تقريراً عن حالته الصحية وتنبيهك في حالة إصابته بأي مكروه.

وتم تجهيز الطوق الذكي بمستشعرات يمكنه العمل مهما كان فرو أو شعر حيوانك الأليف كثيفاً، وتم تجهيزه بمنظومات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ليخبرك بصورة دقيقة بحالته الصحية.

ولا يحتاج الطوق الذكي إلى أن يكون محكم الإغلاق على الحيوان الأليف، حتى لا يسبّب له الإزعاج، لأنه مجهز بموجات الراديو، التي تقيس بشكل فعال نشاط حيوانك.

ويمكن للطوق الذكي إرسال كافة البيانات الخاصة بحيوانك الأليف، والموقع الموجود به على هاتفك الذكي عن طريق تقنيات "الواي فاي" والبلوتوث، كما أنه يمكنه أن يبعث لك تنبيهاً إذا ما تخطى مكان أنت حدّدته له، وإخطارك إذا ما ابتعد عنك لمسافة معينة وتحديد الموقع الموجود فيه بدقة.

وتم تجهيز الطوق الذكي من مادة يمكن غسلها بسهولة، ويمكن للحيوان أن يمضغها بفمه من دون أن تتأثر تلك المستشعرات الذكية بداخله، كما أنه مقاوم للماء والأتربة.

وتنوي الشركة إطلاق طوقها الذكي خلال صيف 2022، مقابل 99 دولاراً، فيما سيكون هناك اشتراك شهري إضافي بقيمة 12.99 دولار لخدمات تحديد المواقع الجغرافية للحيوانات الأليفة.

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