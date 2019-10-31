قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة فريقَيْ عفيف والنصر ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها على ملعب نادي الدرع بالدوادمي، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وجاء القرار بناءً على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع. كما قررت اللجنة نقل مباراة فريقَيْ طبرجل والشباب ضمن الدور نفسه، والمقرر إقامتها على ملعب نادي العروبة بالجوف يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل، إلى ملعب جامعة الجوف؛ وذلك حسب إفادة مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف بعدم جاهزية ملعب العروبة؛ بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية. وتأتي قرارات اللجنة طبقًا للمادة (7/ 6) من لائحة المسابقات والبطولات، والتي تنص على أنه (يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور، أو على أرض محايدة، أو منع إقامـة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة، أو عدم توفر الملاعب المعتمدة لإقامة المباراة، أو لأي قوة قاهرة).

المسابقات: عفيف والنصر إلى المجمعة.. وطبرجل والشباب إلى الجوف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-31 قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة فريقَيْ عفيف والنصر ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها على ملعب نادي الدرع بالدوادمي، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



وجاء القرار بناءً على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع.



كما قررت اللجنة نقل مباراة فريقَيْ طبرجل والشباب ضمن الدور نفسه، والمقرر إقامتها على ملعب نادي العروبة بالجوف يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل، إلى ملعب جامعة الجوف؛ وذلك حسب إفادة مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف بعدم جاهزية ملعب العروبة؛ بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية.



وتأتي قرارات اللجنة طبقًا للمادة (7/ 6) من لائحة المسابقات والبطولات، والتي تنص على أنه (يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور، أو على أرض محايدة، أو منع إقامـة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة، أو عدم توفر الملاعب المعتمدة لإقامة المباراة، أو لأي قوة قاهرة).

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 07:53 PM

المسابقات: عفيف والنصر إلى المجمعة.. وطبرجل والشباب إلى الجوف ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين





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قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة فريقَيْ عفيف والنصر ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها على ملعب نادي الدرع بالدوادمي، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



وجاء القرار بناءً على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع.



كما قررت اللجنة نقل مباراة فريقَيْ طبرجل والشباب ضمن الدور نفسه، والمقرر إقامتها على ملعب نادي العروبة بالجوف يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل، إلى ملعب جامعة الجوف؛ وذلك حسب إفادة مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف بعدم جاهزية ملعب العروبة؛ بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية.



وتأتي قرارات اللجنة طبقًا للمادة (7/ 6) من لائحة المسابقات والبطولات، والتي تنص على أنه (يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور، أو على أرض محايدة، أو منع إقامـة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة، أو عدم توفر الملاعب المعتمدة لإقامة المباراة، أو لأي قوة قاهرة).