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مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم

تعود لزميل له وكانت في وضع التشغيل بمحطة وقود.. حوار وحس أمني

في مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتسليم الجاني فوراً إلى الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، يروي الطالب دليم بن هتيل المساعرة الدوسري لـ"سبق"، أنه أثناء وجوده في مطعم بمحطة وقود على طريق "الرياض/ الدمام"، سمع حواراً بين شخصين عن مشاهدتهما لـ"لص" سيارات في الموقع، ويشيرون إلى ركوبه سيارة من نوع "كروز".

وتابع: "في هذه اللحظة دفعني الحس الأمني إلى الانطلاق إليه، وقد أدار محركها باستعجال، واقتحمت المركبة وأوقفته بالقوة، ثم جاء صاحب المركبة يجري بسرعة وقمنا بتقييده والاتصال على (911)، وفوراً حضرت الدورية الأمنية، وتسلّمت الجاني بعد تسجيل أقوال الشهود.

وكشف "الدوسري" أنه اتضح فيما بعد أن المركبة تعود لأحد زملائه الطلاب في الدورة، الذين يستعدون للتخرج هذه الأيام.

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مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم
سبق

في مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتسليم الجاني فوراً إلى الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، يروي الطالب دليم بن هتيل المساعرة الدوسري لـ"سبق"، أنه أثناء وجوده في مطعم بمحطة وقود على طريق "الرياض/ الدمام"، سمع حواراً بين شخصين عن مشاهدتهما لـ"لص" سيارات في الموقع، ويشيرون إلى ركوبه سيارة من نوع "كروز".

وتابع: "في هذه اللحظة دفعني الحس الأمني إلى الانطلاق إليه، وقد أدار محركها باستعجال، واقتحمت المركبة وأوقفته بالقوة، ثم جاء صاحب المركبة يجري بسرعة وقمنا بتقييده والاتصال على (911)، وفوراً حضرت الدورية الأمنية، وتسلّمت الجاني بعد تسجيل أقوال الشهود.

وكشف "الدوسري" أنه اتضح فيما بعد أن المركبة تعود لأحد زملائه الطلاب في الدورة، الذين يستعدون للتخرج هذه الأيام.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:00 PM

مشهد بطولي.. طالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض والجاني يُسَلَّم

تعود لزميل له وكانت في وضع التشغيل بمحطة وقود.. حوار وحس أمني

A A A
عيسى الحربي - الرياض
18
33,199

في مشهد بطولي، أحبط طالب عسكري يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتسليم الجاني فوراً إلى الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، يروي الطالب دليم بن هتيل المساعرة الدوسري لـ"سبق"، أنه أثناء وجوده في مطعم بمحطة وقود على طريق "الرياض/ الدمام"، سمع حواراً بين شخصين عن مشاهدتهما لـ"لص" سيارات في الموقع، ويشيرون إلى ركوبه سيارة من نوع "كروز".

وتابع: "في هذه اللحظة دفعني الحس الأمني إلى الانطلاق إليه، وقد أدار محركها باستعجال، واقتحمت المركبة وأوقفته بالقوة، ثم جاء صاحب المركبة يجري بسرعة وقمنا بتقييده والاتصال على (911)، وفوراً حضرت الدورية الأمنية، وتسلّمت الجاني بعد تسجيل أقوال الشهود.

وكشف "الدوسري" أنه اتضح فيما بعد أن المركبة تعود لأحد زملائه الطلاب في الدورة، الذين يستعدون للتخرج هذه الأيام.

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