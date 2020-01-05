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أهالي "سامر جدة": مركزنا الصحي جاهز منذ خمس سنوات ولم يتم النقل!

"الصحة": جارٍ العمل على تطوير وتحسين بيئة العمل فيه

على الرغم من انتهاء مبنى المركز الصحي الجديد لشرق الخط السريع بجدة منذ خمس سنوات إلا أن أهالي السامر أُصيبوا بالإحباط من تأخُّر النقل إليه، وبقاء مركزهم القديم في المبنى القديم الذي يفتقر للمرافق العامة ومواقف السيارات.

"سبق" تلقت شكاوى الكثير من أهالي حي السامر، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم نقل مركز صحي الرعاية الأولية بالحي إلى مقره الجديد منذ خمس سنوات رغم أنه مكتمل، والبقاء حتى الوقت الحالي في المبنى المستأجر الذي يفتقر للمرافق العامة والمواقف!

من جهته، ذكر مدير العلاقات والإعلام بصحة جدة أن مركز صحي السامر الجديد من المراكز المستحدثة مؤخرًا، وأن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي على تطوير وتحسين بيئة العمل داخل تلك المراكز المستحدثة أسوة بالمراكز الصحية التي تم تطويرها بعدد من مناطق السعودية، وجارٍ الإعداد لتوفير بيئة عمل صحية، تتواكب مع الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار "الغامدي" إلى أن المركز الصحي الحالي بالسامر يقدم خدماته الصحية لأهالي الحي.

مركز صحي حي السامر جدة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "سامر جدة": مركزنا الصحي جاهز منذ خمس سنوات ولم يتم النقل!
سبق

على الرغم من انتهاء مبنى المركز الصحي الجديد لشرق الخط السريع بجدة منذ خمس سنوات إلا أن أهالي السامر أُصيبوا بالإحباط من تأخُّر النقل إليه، وبقاء مركزهم القديم في المبنى القديم الذي يفتقر للمرافق العامة ومواقف السيارات.

"سبق" تلقت شكاوى الكثير من أهالي حي السامر، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم نقل مركز صحي الرعاية الأولية بالحي إلى مقره الجديد منذ خمس سنوات رغم أنه مكتمل، والبقاء حتى الوقت الحالي في المبنى المستأجر الذي يفتقر للمرافق العامة والمواقف!

من جهته، ذكر مدير العلاقات والإعلام بصحة جدة أن مركز صحي السامر الجديد من المراكز المستحدثة مؤخرًا، وأن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي على تطوير وتحسين بيئة العمل داخل تلك المراكز المستحدثة أسوة بالمراكز الصحية التي تم تطويرها بعدد من مناطق السعودية، وجارٍ الإعداد لتوفير بيئة عمل صحية، تتواكب مع الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار "الغامدي" إلى أن المركز الصحي الحالي بالسامر يقدم خدماته الصحية لأهالي الحي.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:12 AM

أهالي "سامر جدة": مركزنا الصحي جاهز منذ خمس سنوات ولم يتم النقل!

"الصحة": جارٍ العمل على تطوير وتحسين بيئة العمل فيه

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
3
5,422

على الرغم من انتهاء مبنى المركز الصحي الجديد لشرق الخط السريع بجدة منذ خمس سنوات إلا أن أهالي السامر أُصيبوا بالإحباط من تأخُّر النقل إليه، وبقاء مركزهم القديم في المبنى القديم الذي يفتقر للمرافق العامة ومواقف السيارات.

"سبق" تلقت شكاوى الكثير من أهالي حي السامر، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم نقل مركز صحي الرعاية الأولية بالحي إلى مقره الجديد منذ خمس سنوات رغم أنه مكتمل، والبقاء حتى الوقت الحالي في المبنى المستأجر الذي يفتقر للمرافق العامة والمواقف!

من جهته، ذكر مدير العلاقات والإعلام بصحة جدة أن مركز صحي السامر الجديد من المراكز المستحدثة مؤخرًا، وأن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي على تطوير وتحسين بيئة العمل داخل تلك المراكز المستحدثة أسوة بالمراكز الصحية التي تم تطويرها بعدد من مناطق السعودية، وجارٍ الإعداد لتوفير بيئة عمل صحية، تتواكب مع الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار "الغامدي" إلى أن المركز الصحي الحالي بالسامر يقدم خدماته الصحية لأهالي الحي.

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