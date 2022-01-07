خبراء: متحورات جديدة على الأبواب.. ولا أمان للعالم إلا بهذا الإجراء

قالوا إننا سنظل في خطر فبعضها قد يكون أكثر ضراوة من "أوميكرون"

حذر خبراء من احتمال استمرار ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى أن يتم تطعيم العالم بأكمله ضد "كوفيد 19"، قائلين إن مشاركة اللقاحات ليس مجرد عمل إيثاري ولكنه عملي، وفقًا لسبوتنيك.

وتفصيلاً، قال أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف، في تقرير لشبكة "سي إن بي سي": "حتى يتم تطعيم العالم بأسره، وليس فقط الدول الغربية الغنية، أعتقد أننا سنظل في خطر ظهور متحورات جديدة وبعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون".

وأضاف فريدمان أن الفيروسات "تميل إلى أن تصبح أكثر اعتدالاً" مع تطورها، لكنه حذر من أن هذا "ليس هو الحال دائمًا، قد يكون الأمر جيدًا مع المتحورات المستقبلية أنها أكثر عدوى، وقد تكون أكثر اعتدالاً، لكن لا يمكننا قول ذلك على وجه اليقين".

تلقى 58.6 % من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد"، حيث أعطيت 9.28 مليار جرعة للسكان في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات "أور ورلد إن داتا".

وحول مشاركة اللقاحات قال داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا يمكنني التشديد بما فيه الكفاية على أنه لا مفر من هذا المنطق".

وأضاف: "هذا ليس إيثارًا أو مساعدة أو أي شيء، هذه هي استراتيجية الهروب العالمية من شيء نعانيه جميعًا معًا، ما لم نتمكن من مشاركة اللقاحات وإنتاج لقاحات كافية للجميع، فإن المتحور التالي قاب قوسين أو أدنى".