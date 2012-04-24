سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء. وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.

الجزائر تسجل 174 إصابة جديدة و 8 وفيات بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-24 سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.



وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 10:23 PM

الجزائر تسجل 174 إصابة جديدة و 8 وفيات بفيروس كورونا إجمالي الإصابات يقترب من 121 ألفًا و3198 فارقوا الحياة





A A A





1 مشاركة

سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.



وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.