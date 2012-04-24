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الجزائر تسجل 174 إصابة جديدة و 8 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يقترب من 121 ألفًا و3198 فارقوا الحياة

سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 174 إصابة جديدة و 8 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:23 PM

الجزائر تسجل 174 إصابة جديدة و 8 وفيات بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يقترب من 121 ألفًا و3198 فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 120.736، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3.198 وفاةً.

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