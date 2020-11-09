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"الحربي" عميدًا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء

صدر قرار رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتور صالح بن هليل الحربي عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل عميدًا لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالإضافة إلى عمله.

من جهته، رفع الدكتور الحربي شكره وتقديره لرئيس الجامعة لقاء هذه الثقة؛ سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الجامعة.

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"الحربي" عميدًا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء
سبق

صدر قرار رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتور صالح بن هليل الحربي عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل عميدًا لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالإضافة إلى عمله.

من جهته، رفع الدكتور الحربي شكره وتقديره لرئيس الجامعة لقاء هذه الثقة؛ سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الجامعة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
12:42 PM

"الحربي" عميدًا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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صدر قرار رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتور صالح بن هليل الحربي عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل عميدًا لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالإضافة إلى عمله.

من جهته، رفع الدكتور الحربي شكره وتقديره لرئيس الجامعة لقاء هذه الثقة؛ سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الجامعة.

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