"الصحة": الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح "فايزر" 6 أسابيع
رداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول المدة التي تمّ تحديدها له
أفادت وزارة الصحة بأن الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح كورونا 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء لقاح "فايزر - بيونتك" على جرعتين بفاصل زمني ستة أسابيع.
وجاءت إفادة "الصحة" عبر تويتر رداً على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "كم المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر لأن المدة المحدّدة لي بين الجرعتين خمسة أسابيع وليست ٢١ يوماً؟
"الصحة": الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح "فايزر" 6 أسابيع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-27
أفادت وزارة الصحة بأن الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح كورونا 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء لقاح "فايزر - بيونتك" على جرعتين بفاصل زمني ستة أسابيع.
وجاءت إفادة "الصحة" عبر تويتر رداً على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "كم المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر لأن المدة المحدّدة لي بين الجرعتين خمسة أسابيع وليست ٢١ يوماً؟
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:52 PM
"الصحة": الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح "فايزر" 6 أسابيع
رداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول المدة التي تمّ تحديدها له
أفادت وزارة الصحة بأن الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح كورونا 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء لقاح "فايزر - بيونتك" على جرعتين بفاصل زمني ستة أسابيع.
وجاءت إفادة "الصحة" عبر تويتر رداً على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "كم المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر لأن المدة المحدّدة لي بين الجرعتين خمسة أسابيع وليست ٢١ يوماً؟