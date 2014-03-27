"الصحة": الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح "فايزر" 6 أسابيع

رداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول المدة التي تمّ تحديدها له

أفادت وزارة الصحة بأن الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح كورونا 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء لقاح "فايزر - بيونتك" على جرعتين بفاصل زمني ستة أسابيع.

وجاءت إفادة "الصحة" عبر تويتر رداً على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "كم المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر لأن المدة المحدّدة لي بين الجرعتين خمسة أسابيع وليست ٢١ يوماً؟