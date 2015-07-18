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برد وأتربة ورؤية متدنية حتى المساء.. 8 مناطق بمرمى "الإنذار المبكر"

تنبيهات عدة أصدرتها هيـئة "الأرصاد" حذّرت فيها من حالات مناخية متفاوتة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (عسير، وجازان، والمدينة المنورة، والباحة، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية) من حالات مناخية متفاوتة.

وأصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتيْ عسير وجازان من حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والرياح السطحية وتساقط البرد؛ حيث تبدأ الحالة بالمنطقتين في العاشرة صباحًا، وتنتهي مع الثامنة مساء.

ووفقًا للهيئة، تشهد مناطق: (الشرقية، والقصيم، والشمالية) حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى المساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة لحالة من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

وتشمل الحالة في المدينة المنورة كلًّا من العيص ووادي الفرع، وتبدأ من الواحدة ظهرًا للسابعة مساء، وفي مكة المكرمة تشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ مع الواحدة ظهرًا وتنتهي في السابعة مساء أيضًا.

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برد وأتربة ورؤية متدنية حتى المساء.. 8 مناطق بمرمى "الإنذار المبكر"
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (عسير، وجازان، والمدينة المنورة، والباحة، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية) من حالات مناخية متفاوتة.

وأصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتيْ عسير وجازان من حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والرياح السطحية وتساقط البرد؛ حيث تبدأ الحالة بالمنطقتين في العاشرة صباحًا، وتنتهي مع الثامنة مساء.

ووفقًا للهيئة، تشهد مناطق: (الشرقية، والقصيم، والشمالية) حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى المساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة لحالة من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

وتشمل الحالة في المدينة المنورة كلًّا من العيص ووادي الفرع، وتبدأ من الواحدة ظهرًا للسابعة مساء، وفي مكة المكرمة تشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ مع الواحدة ظهرًا وتنتهي في السابعة مساء أيضًا.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:54 AM

برد وأتربة ورؤية متدنية حتى المساء.. 8 مناطق بمرمى "الإنذار المبكر"

تنبيهات عدة أصدرتها هيـئة "الأرصاد" حذّرت فيها من حالات مناخية متفاوتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (عسير، وجازان، والمدينة المنورة، والباحة، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية) من حالات مناخية متفاوتة.

وأصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتيْ عسير وجازان من حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والرياح السطحية وتساقط البرد؛ حيث تبدأ الحالة بالمنطقتين في العاشرة صباحًا، وتنتهي مع الثامنة مساء.

ووفقًا للهيئة، تشهد مناطق: (الشرقية، والقصيم، والشمالية) حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى المساء.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتيْ المدينة المنورة ومكة المكرمة لحالة من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

وتشمل الحالة في المدينة المنورة كلًّا من العيص ووادي الفرع، وتبدأ من الواحدة ظهرًا للسابعة مساء، وفي مكة المكرمة تشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ مع الواحدة ظهرًا وتنتهي في السابعة مساء أيضًا.

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