تعرّف على لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها "الوزراء" اليوم

تتضمن عقوباتٍ لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع اللائحة التنظيمة للمحافظة على الذوق العام؛ والذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً.

ووفقًا لمعلومات سابقة نشرتها "سبق" في تقرير للزميل بدر العتيبي سيفرض النظام بعد تطبيقه عقوبات لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن، وكذلك سيعاقب مَن يرتدون لباسًا غير ساتر.

ويتضمن المشروع ١٠ بنود، أولها التعريف به، ونص كذلك على أنه سيطبق على مرتادي الأماكن العامة.

وسيمنع من يرتاد هذه الأماكن من الإساءة، واحترام الثقافة والتقاليد السعودية، وكذلك منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصًا لذلك.

كما يمنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

وسمح المشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة؛ لتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات، كما حدد الغرامات بألا تتجاوز ٥ آلاف، وتضاعف في حال تكراره، ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة، وأيضًا أعطى الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفات، وتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.