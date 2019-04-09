النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها "الوزراء" اليوم

تتضمن عقوباتٍ لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع اللائحة التنظيمة للمحافظة على الذوق العام؛ والذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً.

ووفقًا لمعلومات سابقة نشرتها "سبق" في تقرير للزميل بدر العتيبي سيفرض النظام بعد تطبيقه عقوبات لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن، وكذلك سيعاقب مَن يرتدون لباسًا غير ساتر.

ويتضمن المشروع ١٠ بنود، أولها التعريف به، ونص كذلك على أنه سيطبق على مرتادي الأماكن العامة.

وسيمنع من يرتاد هذه الأماكن من الإساءة، واحترام الثقافة والتقاليد السعودية، وكذلك منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصًا لذلك.

كما يمنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

وسمح المشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة؛ لتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات، كما حدد الغرامات بألا تتجاوز ٥ آلاف، وتضاعف في حال تكراره، ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة، وأيضًا أعطى الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفات، وتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها "الوزراء" اليوم
سبق

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع اللائحة التنظيمة للمحافظة على الذوق العام؛ والذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً.

ووفقًا لمعلومات سابقة نشرتها "سبق" في تقرير للزميل بدر العتيبي سيفرض النظام بعد تطبيقه عقوبات لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن، وكذلك سيعاقب مَن يرتدون لباسًا غير ساتر.

ويتضمن المشروع ١٠ بنود، أولها التعريف به، ونص كذلك على أنه سيطبق على مرتادي الأماكن العامة.

وسيمنع من يرتاد هذه الأماكن من الإساءة، واحترام الثقافة والتقاليد السعودية، وكذلك منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصًا لذلك.

كما يمنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

وسمح المشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة؛ لتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات، كما حدد الغرامات بألا تتجاوز ٥ آلاف، وتضاعف في حال تكراره، ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة، وأيضًا أعطى الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفات، وتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
03:38 PM

تعرّف على لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها "الوزراء" اليوم

تتضمن عقوباتٍ لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
8,365

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع اللائحة التنظيمة للمحافظة على الذوق العام؛ والذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً.

ووفقًا لمعلومات سابقة نشرتها "سبق" في تقرير للزميل بدر العتيبي سيفرض النظام بعد تطبيقه عقوبات لا تتجاوز ٥ آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتادي هذه الأماكن، وكذلك سيعاقب مَن يرتدون لباسًا غير ساتر.

ويتضمن المشروع ١٠ بنود، أولها التعريف به، ونص كذلك على أنه سيطبق على مرتادي الأماكن العامة.

وسيمنع من يرتاد هذه الأماكن من الإساءة، واحترام الثقافة والتقاليد السعودية، وكذلك منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصًا لذلك.

كما يمنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.

وسمح المشروع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة؛ لتحديد الجهة التي تنفذ النظام وتباشر المخالفات، كما حدد الغرامات بألا تتجاوز ٥ آلاف، وتضاعف في حال تكراره، ويحق لمن وقعت عليه الغرامة التظلم أمام المحاكم المختصة، وأيضًا أعطى الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة بتحديد المخالفات، وتحديد الغرامات المقابلة لها وفق جدول يعد لهذا الغرض.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,420
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,667
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,261
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,258

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة