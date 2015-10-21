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"آل الشيخ" في حفل "موسم الرياض": عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إلى أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام

افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم تجاوز الـ750 ألفًا وتابعه الملايين عبر البث

حقق موسم الرياض 2021 أول منجزاته هذا العام، بحفل افتتاح استثنائي، حضره جمهور ضخم، وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

وتضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، بدأها بمخاطبة الجمهور: "مساء الخير، وحشتونا.."، ثم أردف: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد، عراب الرؤية، وقائدنا الملهم، على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض. الموسم الأول كان شعارنا (تخيل)، والموسم الثاني شعارنا (تخيل أكثر)، صدقتم؟ أكيد تصدقون، ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إلى أن يرتفع عنده حد الطموح، ويحقق الأحلام. وفي الختام، أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض".

وسجل الموسم في أول أيامه نجاحًا أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية؛ إذ تضمن عرضًا لأكثر من 2760 طائرة درون، شملت عروضها صورًا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما رحبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وعكست فعاليات الموسم في أول أيامه روح المهرجان الذي احتضن عددًا من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، والموسيقى النابضة بالإيقاعات العالمية، مع حضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

وامتزج افتتاح موسم الرياض 2021 بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 فود ترك، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وشمل الحفل عددًا من الفعاليات المحلية والعالمية؛ إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة، أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من موسم الرياض 2021 بحفلة الفنان "بيتبول" التي انتظرها عدد كبير من الجماهير المحلية والعالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" في حفل "موسم الرياض": عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إلى أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام
سبق

حقق موسم الرياض 2021 أول منجزاته هذا العام، بحفل افتتاح استثنائي، حضره جمهور ضخم، وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

وتضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، بدأها بمخاطبة الجمهور: "مساء الخير، وحشتونا.."، ثم أردف: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد، عراب الرؤية، وقائدنا الملهم، على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض. الموسم الأول كان شعارنا (تخيل)، والموسم الثاني شعارنا (تخيل أكثر)، صدقتم؟ أكيد تصدقون، ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إلى أن يرتفع عنده حد الطموح، ويحقق الأحلام. وفي الختام، أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض".

وسجل الموسم في أول أيامه نجاحًا أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية؛ إذ تضمن عرضًا لأكثر من 2760 طائرة درون، شملت عروضها صورًا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما رحبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وعكست فعاليات الموسم في أول أيامه روح المهرجان الذي احتضن عددًا من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، والموسيقى النابضة بالإيقاعات العالمية، مع حضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

وامتزج افتتاح موسم الرياض 2021 بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 فود ترك، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وشمل الحفل عددًا من الفعاليات المحلية والعالمية؛ إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة، أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من موسم الرياض 2021 بحفلة الفنان "بيتبول" التي انتظرها عدد كبير من الجماهير المحلية والعالمية.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:30 PM

"آل الشيخ" في حفل "موسم الرياض": عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إلى أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام

افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم تجاوز الـ750 ألفًا وتابعه الملايين عبر البث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق موسم الرياض 2021 أول منجزاته هذا العام، بحفل افتتاح استثنائي، حضره جمهور ضخم، وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

وتضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، بدأها بمخاطبة الجمهور: "مساء الخير، وحشتونا.."، ثم أردف: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد، عراب الرؤية، وقائدنا الملهم، على دعمهما اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض. الموسم الأول كان شعارنا (تخيل)، والموسم الثاني شعارنا (تخيل أكثر)، صدقتم؟ أكيد تصدقون، ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إلى أن يرتفع عنده حد الطموح، ويحقق الأحلام. وفي الختام، أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض".

وسجل الموسم في أول أيامه نجاحًا أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية؛ إذ تضمن عرضًا لأكثر من 2760 طائرة درون، شملت عروضها صورًا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما رحبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وعكست فعاليات الموسم في أول أيامه روح المهرجان الذي احتضن عددًا من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، والموسيقى النابضة بالإيقاعات العالمية، مع حضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

وامتزج افتتاح موسم الرياض 2021 بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 فود ترك، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وشمل الحفل عددًا من الفعاليات المحلية والعالمية؛ إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة، أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من موسم الرياض 2021 بحفلة الفنان "بيتبول" التي انتظرها عدد كبير من الجماهير المحلية والعالمية.

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