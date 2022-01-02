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التونسي "بقير" أبهاوي حتى 2025

بعد أن قدم مستوى فنيًا مميزًا خلال الأعوام الماضية، جددت إدارة نادي أبها، اليوم الأحد، عقد لاعب الفريق الكروي الأول التونسي سعد بقير لـ 3 مواسم مقبلة، ليبقى بذلك حتى عام 2025.
وتعاقد أبها مع بقير (27 عامًا) صيف موسم 2019 لمدة موسمين، ومددت عقده لمدة موسم واحد بحيث ينتهي ارتباطه بالنادي الجنوبي في صيف 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التونسي "بقير" أبهاوي حتى 2025
سبق

بعد أن قدم مستوى فنيًا مميزًا خلال الأعوام الماضية، جددت إدارة نادي أبها، اليوم الأحد، عقد لاعب الفريق الكروي الأول التونسي سعد بقير لـ 3 مواسم مقبلة، ليبقى بذلك حتى عام 2025.
وتعاقد أبها مع بقير (27 عامًا) صيف موسم 2019 لمدة موسمين، ومددت عقده لمدة موسم واحد بحيث ينتهي ارتباطه بالنادي الجنوبي في صيف 2022.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:57 PM

التونسي "بقير" أبهاوي حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بعد أن قدم مستوى فنيًا مميزًا خلال الأعوام الماضية، جددت إدارة نادي أبها، اليوم الأحد، عقد لاعب الفريق الكروي الأول التونسي سعد بقير لـ 3 مواسم مقبلة، ليبقى بذلك حتى عام 2025.
وتعاقد أبها مع بقير (27 عامًا) صيف موسم 2019 لمدة موسمين، ومددت عقده لمدة موسم واحد بحيث ينتهي ارتباطه بالنادي الجنوبي في صيف 2022.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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